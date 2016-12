Mircea Paraschiv, nemulţumit de jocurile RCJ-ului

Mircea Paraschiv, nemulțumit de jocurile RCJ-ului

În runda precedentă a SuperLigii de rugby, RCJ Constanța a pierdut la diferență de un punct (19-20) cu Dinamo, fapt care l-a dezamăgit pe antrenorul Mircea Paraschiv, care spune că era nemulțumit chiar și de partida câștigată cu CSM București din debutul noului sezon.„Sunt nemulțumit de primul meci, iar pe cel cu Dinamo l-am pierdut pe seama unor greșeli personale ale unor jucători cu multă experiență. Sper să facem în așa fel încât să îmbunătățim evoluția echipei și să eliminăm greșelile, să creștem calitatea jocului. Nucleul echipei este încă în formare. Este adevărat că, în mod normal, ar trebui să fie o diferență de valoare între noi și Dinamo, dar nu suntem încă omogeni”, a declarat Mircea Paraschiv.Pentru următoarea etapă, cu U Cluj, programată sâmbătă (ora 11.30), pe stadionul „Mihai Naca”, tehnicianul grupării constănțene a început pregătirile încă de luni dimineață.„Am început pregătirile de luni, cu o refacere de dimineață, după-amiaza am efectuat o individualizare și am lucrat foarte mult exerciții specifice pentru jocul cu piciorul. Marți, am făcut programul normal cu cele două antrenamente de forță. S-a lucrat apărarea și grămada ordonată, iar miercuri, vom lucra cu marginea și organizarea de joc. Joi, echipa va avea liber, iar vineri va avea loc antrenamentul căpitanului”, ne-a mai spus Mircea Paraschiv.