Mircea Lucescu aruncă bomba: „Este posibil să plec de la Şahtior Doneţk”

Mircea Lucescu aruncă bomba: „Este posibil să plec de la Șahtior Donețk”

Antrenorul român Mircea Lucescu recunoaște că la finalul acestui sezon este posibil să se despartă de echipa ucraineană Șahtior Donețk, însă neagă că ar avut vreun contact cu conducătorii formației italiene Inter Milano, așa cum vehiculează presa din Peninsulă.„Sunt la final de contract, după o muncă de nouă ani în care am crescut jucători tineri și am obținut performanțe în cupele europene, așa că este posibil să plec de la Șahtior Donețk. La momentul potrivit voi spune mai multe, când voi ști ceva sigur. Îmi face plăcere că se vorbește despre mine în legătură cu Inter, însă mai întâi de toate vreau să termin cu bine campionatul cu actuala mea echipă. În acești am acumulat experiență cucerind diferite trofee și consider că sunt mai pregătit pentru Italia, așa că nu exclud nimic”, a declarat Lucescu.