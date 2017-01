Mircea Bucă, instalat pe banca tehnică a Tomisului

Echipa de handbal feminin CS Tomis Constanța are, începând de ieri, un nou antrenor principal: Mircea Bucă. Acesta îl înlocuiește pe Lucian Râșniță, tehnician căruia nu i-a mai fost prelungită înțelegerea. După ce a pregătit, sezonul trecut, pe CSM Sfântu Gheorghe, Mircea Bucă a preluat postul de antrenor principal al echipei CS Tomis, semnând, ieri, un contract pe o perioadă de un an, cu posibilitate de prelungire, cu gruparea handbalistică din bd.-ul Aurel Vlaicu. „Tomis are antrenor: Mircea Bucă, fostul tehnician al Rulmentului înainte de venirea Marianei Tîrcă. Obiectivul stabilit este clasarea pe unul dintre primele patru locuri”, a declarat președintele clubului, Gheorghe Slabu. „Unii ne-au sfătuit să aducem antrenor străin, dar cred că varianta aleasă de noi este cea mai bună”, a adăugat directorul executiv Traian Bucovală. Bucă va fi ajutat de Mihaela Pârâianu, în timp ce fostul secund, Ion Pușcașu, se va ocupa de Centrul de copii și juniori. De asemenea, Dumitru Muși a revenit în funcția de director tehnic. Handbalistele constănțene își vor relua pregătirile luni, 14 iulie, după care vor efectua vizita medicală. Până în momentul de față, lotul a fost completat cu unguroaica Csilla Fekete (Ungaria), azerele Anna Djafarova și Marina Tankaskaya (ABU Baku), Mihaela Ignat, de la HCM Roman, și Mihaela Seifer, de la CSM Sf. Gheorghe. „Să treacă reunirea și vom vedea pe cine contăm. Mai purtăm tratative cu o serie de jucătoare din campionatul intern, dintre care două de la Rulmentul și una de la Târgu Mureș. Fetele mai au contracte cu cluburile lor, dar ne dorim să le luăm sub formă de împrumut”, a explicat profesorul Bucovală. După reunire, jucătoarele constănțene se vor antrena, timp de două săptămâni, pe plan local, apoi vor merge într-un cantonament la munte, variante fiind Brașovul, Cheia și Zalăul. Despre programul turului Ligii Naționale, Traian Bucovală spune că acesta nu este foarte bun, dar nici foarte rău: „Ar fi fost bine să jucăm în prima parte cu echipele care și-au schimbat antrenorii și cu nou promovatele. Una peste alta, fiecare meci trebuie abordat la victorie”.