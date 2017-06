Ministrul Dunca îi doreşte pe Belu şi Bitang la loturile naţionale

Ministrul Dunca îi dorește pe Belu și Bitang la loturile naționale

După prima zi de calificări la Campionatul European de gimnastică, aflat în desfășurare, în aceste zile, la Cluj, din cei șase gimnaști români angrenați în concurs, doar unul singur a reușit să se califice în finală - veteranul Marian Drăgulescu (sol și paralele). Cu toate acestea, foarte multă lume, cunoscătoare a fenomenului, se aștepta la un asemenea deznodământ.Nu se întrezăresc noi soluții sau perspective în reorganizarea gimnasticii românești și persistă senzația că, după eșecul de la Rio 2016, nu am învățat nimic, nu am luat nicio măsură, nu s-a mișcat un deget.Proaspăt instalat în funcția de ministru al Tineretului și Sportului, Marius Dunca a declarat că își dorește foarte mult ca antrenorii de legendă ai României Octavian Belu și Mariana Bitang să se întoarcă la coordonarea loturilor naționale, lucru refuzat de aceștia de nenumărate ori, din vagi motive.„Domnul Belu și doamna Bitang sunt cei mai buni antrenori și au demonstrat acest lucru ani la rând. Pe ei îi certifică rezultatele. Am avut o întâlnire cu dânșii, am discutat despre o serie de proiecte, nu despre întoarcerea lor la lotul național. Îmi doresc enorm de mult să se întoarcă la lot, pentru că avem toți de învățat de la ei. Cât timp sunt aici, trebuie să profităm de cunoștințele lor, de munca și experiența lor. Este un lucru foarte bun că cei doi nu au plecat să antreneze loturile altor țări, au rămas alături de noi. Gimnastica este unul dintre sporturile pe care le voi prioritiza în mandatul meu, categoric”, a declarat Dunca.