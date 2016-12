Mihai Covaliu, noul preşedinte al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român

Mihai Covaliu, noul președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român

Fostul sabrer Mihai Covaliu a fost ales președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, după ce a câștigat duelul cu Gabriela Szabo, fiind ales de către Adunarea Generală a Comitetului Executiv.Fost medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de la Sydney, Covaliu are 39 de ani și este considerat unul din cei mai valoroși scrimeri din istoria României. Totodată, federația pe care a condus-o a reușit să bifeze o medalie de aur la Jocurile Olimpice din acest an, de la Rio de Janeiro.„Am și un proiect foarte interesant, denumit «Samurai pentru Tokyo 2020», proiect în care doresc, împreună cu echipa pe care o am, să ne concentrăm atenția pe un grup de 10 «samurai» pe care să-i pregătim ca pe niște veritabili samurai, iar la Tokyo, acești 10 sportivi să aducă România în primele 20 de națiuni ale lumii”, declara Covaliu, în momentul în care și-a anunțat candidatura.