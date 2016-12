Mihai Costea a fost EXCLUS din lotul echipei Steaua

Ştire online publicată Miercuri, 17 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Tehnicianul Stelei, Laurențiu Reghecampf, a declarat, astăzi, într-o emisiune televizată, că atacantul Mihai Costea a fost exclus din lotul Stelei, după ce a refuzat să respecte programul echipei, fiind nemulțumit că nu a fost convocat pentru meciul cu Vardar Skopje."Mihai Costea nu a coborât la masă aseară și am hotărât să îl trimitem la echipa a doua, chiar dacă noi nu avem așa ceva. Pentru mine, el nu mai contează la echipa asta. Din ce am discutat eu astăzi cu el, era supărat pentru faptul că nu a fost introdus în lot. Este normal să fii supărat, dar nu este normal să nu vii la programul echipei. Sunt foarte mulți jucători care au jucat foarte bine în perioada de pregătire. Mă refer la Paul Pârvulescu, la Gardoș, la Perpeliță. Toți ar trebui să-și facă bagajele să plece. Toți sunt jucătorii noștri, pe toți îi respectăm, cu toți vorbesc și am o relație foarte ok și înțeleg situația. Sunt foarte multe meciuri până în iarnă", a declarat Reghecampf, la DigiSport, scrie Mediafax.