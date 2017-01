Mihai Baicu joacă iar în Italia

Fostul atacant farist Mihai Baicu revine pe gazonul stadioanelor din Italia. La 32 de ani, puternicul vârf a semnat cu o echipă de ligă inferioară, Malie, de lângă Lecce, care are ca obiectiv promovarea în Serie C2. Baicu este mulțumit de condițiile oferite. „Îmi dau bani frumoși, mi-au închiriat un apartament, pe malul mării, și am masă gratis la restaurant. După ce îmi expiră contractul, vreau să joc în continuare în Italia, la un nivel superior", a declarat Mihai, pentru „Cuget Liber". Fotbalul italian nu îi este străin ex-faristului, el mai evoluând până acum în „Cizmă" la AS Citadella Padova, în Serie B, între 2000 și 2002, și la US Cremonese, în Serie C1, timp de un sezon (2002/2003). Și-a făcut, în consecință, și relații acolo și spune că vrea să ducă mai mulți jucători români. „Am oferte avantajoase din Serie C. În decembrie, s-ar putea să-i duc pe frații Ionel și Marian Posteucă", ne-a mai spus Baicu.