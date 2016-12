Mihaela Smedescu, îngerul păzitor al Tomisului la Braşov

Mihaela Smedescu, îngerul păzitor al Tomisului la Brașov

Principala achiziție a CS Tomis Constanța din această vară, Mihaela Smedescu, și-a făcut un debut în forța în poarta dobro-gencelor, la victoria cu 29-19 de pe terenul Rulmentului Brașov, meci contând pentru etapa întâi a Ligii Naționale de handbal feminin. În vârstă de 24 de ani, Smedescu a venit sub formă de împrumut de la campioana Oltchim Rm. Vâlcea și a avut o contribuție substanțială la succesul Tomisului, reușind, printre altele, opt intervenții unu contra unu! „Mihaela vine de la o echipă cu multe participări în competițiile internaționale, meciuri care unei jucătoare îi cresc responsabilitatea. La noi are șanse mai mari să apere decât la Oltchim. Acum începe să se consolideze ca portar”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Traian Bucovală, directorul executiv al Tomisului. Formația constănțeană întâlnește în etapa a doua a cam-pionatului, duminică, 12 sep-tembrie, de la ora 11, la Medgidia, nou-promovata CSM București, care a înregistrat un rezultat-surpriză la debut, câștigând cu 33-29 pe terenul Dunării Brăila, echipă favorită la ocuparea unei poziții de cupă europeană. „Vom avea un meci dificil, ținând cont că CSM București vine cu un moral bun, după victoria surprinzătoare de la Brăila și, în plus, are atuul omogenității, jucând de doi ani în formula actuală. Bucureș-tencele aleargă mult, joacă în viteză și sunt agresive. Însă noi sperăm să contracarăm toate aceste puncte forte ale adversarelor și să învingem”, a completat Bucovală. După meciul cu CSM, Tomis va participa la Veliko Târnovo, în Bulgaria, între 17 și 19 septembrie, la Cupa „Mării Negre”, unde va juca alături de trei echipe naționale, Grecia, Turcia și Bulgaria.