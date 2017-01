Cupa Cupelor la handbal feminin

Mihaela Pârâianu a intrat pe mâna medicilor

Handbalista Mihaela Pârâianu, de la CS Tomis Constanța, s-a accidentat în partida de la Funchal (27-27 cu SAD Madeira) și este incertă pentru jocul din manșa secundă a duelului cu formația portugheză, din turul trei al Cupei Cupelor, programat duminică, de la ora 11.00, la Sala Sporturilor. „Sperăm ca, în cazul Mihaelei, să fie vorba doar de o întindere, nu de o ruptură musculară. Ea s-a antrenat separat astăzi (n.r. - ieri după-amiază) și așteptăm acum verdictul medicilor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul sportiv al CS Tomis, Paul Alexe. „În Portugalia, am alternat momen-tele bune cu cele în care jucătoarele mele păreau că se află la un concurs de aruncări la poartă! A fost un meci pe care trebuia să-l câștigăm la o diferență clară, dar pe care, la fel de bine, am fi putut să-l pierdem la o diferență care nu ne-ar fi onorat. Calificarea se joacă pe terenul nostru”, a declarat antrenorul Ion Crăciun.