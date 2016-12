Micuţele balerine de la Joy2Dance, din nou pe scena internaţională

Micuțele balerine de la Joy2Dance, din nou pe scena internațională

Dansul - arta prin care, cu ajutorul corpului, îți exprimi și transmiți trăirile sufletești. Cei care muncesc mult pentru a pune în scenă coregrafii cunosc cel mai frumos sentiment - să dansezi în fața unui public numeros. Important este și faptul ca munca să-ți fie răsplătită. Atunci știi că ceea ce faci cu pasiune și dăruire este făcut bine.Week-end-ul trecut, Școala de dans Joy2Dance din Constanța a participat la concursul de calificare Dance World Cup, desfășurat la Palatul Național al Copiilor din București. Acest concurs are loc în 39 de țări, iar coregrafiile care obțin punctajul necesar se califică pentru a merge în finala Dance World Cup. În fiecare an, finala competiției este găzduită în altă țară, iar anul acesta România va fi gazda.Micuțele balerine de la școala de dans constănțeană Joy2Dance, coordonate de Alexandra Porumboiu și Elena Leca, s-au întors de la acest concurs cu un număr impresionant de premii și 11 calificări pentru concursul mondial.Competiția este împărțită în mai multe categorii de concurs, după stilul de dans și după vârstă. La categoria grup balet, pentru sportivii cu vârste cuprinse între 10 și 13 ani, coregrafia numită „Paquita” a constănțencelor a primit medalia de aur. Tot pe locul I s-au clasat și coregrafiile „Housekeepers”, la categoria grup balet fusion (8-13 ani), „La fille mal gardee”, la categoria duo balet, interpretată de Francesca Ioana Coțeanu și Sandra Pleșcan, tot ele fiind și câștigătoarele la categoria duo dans național, cu dansul „Czardas Monti”. Tot pe podium, dar pe locul secund s-au poziționat și coregrafiile „La fille mal gardee”, la categoria duo balet interpretată de Alina Sorescu și Denisa Cătăloi, „Dans spaniol”, la categoria grup balet (7-9 ani), „Tarantella siciliana”, la categoria grup dans național și folclor, „Corazon de ninas”, la categoria duo show dance, dansată de Melis Ramazan și Sarah Hindaoui.La competiția finală s-au mai calificat și dansurile „Esmeralda”, locul trei la categoria trio balet, trupa fiind formată din Olimpia Cărăuleanu, Briana Diaco-nescu și Madi Chilianu, „Tourner dans le vide”, locul patru la secția grup contemporan. Micuța dansatoare Olimpia Cărăuleanu (8 ani) s-a clasat pe locul al patrulea la categoria Solo Show Dance și s-a calificat în etapa finală. Trei dintre sportivele constănțene au câștigat și premii speciale, în valoare de 100 de euro. Alina Sorescu a câștigat la categoria solo balet în poante, iar colegele sale Francesca Ioana Coțeanu și Sandra Pleșcan, la secția duo balet. Pe lângă aceste premii, organizatorii Dance World Cup au mai acordat premii speciale celor două dansuri „Paquita” și „Housekeepers”, constând în participarea gratuită la finala Dance World Cup.Pentru acest concurs, școala de dans constănțeană a pregătit, încă din luna decembrie a anului trecut, 21 de coregrafii, din care au făcut parte 61 de dansatori.„Este primul concurs al anului și este un început promițător. Sperăm să avem un an foarte bune. De-a lungul celor patru ani de activitate, școala noastră de dans a câștigat numeroase trofee și premii la concursuri naționale și internaționale, la concursuri precum Dance World Cup, ESDU, Dance Cup Albena și Dance Romania Open. Cred că putem vorbi de zeci de medalii. Competițiile internaționale ne-au purtat peste hotare, spre bucuria copiilor. Am fost în 2012, în Austria, în 2013, în Londra și Croația, iar în 2014, în Portugalia și Croația”, ne-au spus cele două coregrafe Alexandra Porumboiu și Elena Leca.