Micii sportivi de la CSO Ovidiu, acţiune de promovare a rugby-ului la Decathlon

Micii sportivi de la CSO Ovidiu, acțiune de promovare a rugby-ului la Decathlon

Ştire online publicată Miercuri, 13 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

O foarte frumoasă acțiune de promovare a rugby-ului juvenil a avut loc, zilele trecute, la magazinul Decathlon din Constanța, unde micii componenți ai clubului CSO Ovidiu, grupa U12, au prezentat o scurtă sesiune de pregătire cu balonul oval.La eveniment, au participat 13 copii: Robert Glejdan, Marian Văduva, Sebastian Veru, Marian Coadă, Adrian Hanu, Marius Dobre, Sergiu Manoilă, Valentin Manoilă, Costin Stancu, Marius Calcan, Mădălin Dumitru, Alin Becheru și Teia Cristea, toți elevi, în diferite clase (I, a V-a, a VI-a), la Liceul Tehnologic „Ion Podaru” din Ovidiu. Sesiunea a fost coordonată de antrenorii Bogdan Cristea și Alexandru Glejdan.„Toți acești copii joacă rugby de 2-3 luni. Am început activitatea la CSO Ovidiu în toamna lui 2012, cu dorința de a revigora acest centru de tradiție al sportului constănțean. Am găsit aici puțini copii, o arie de selecție redusă, iar de rezultate nici nu se poate pune problema. În prima fază, desfășurăm activități comunitare, demonstrații, dar în viitor ne dorim performanță. Acum, avem în club aproximativ 40 de copii. Am început de la categoria U12, să ducem acești copii la juniori, iar obiectivul este să promovăm, în timp, jucători pentru echipa de seniori a Constanței. Reamintesc faptul că, de la centrul din Ovidiu, au pornit spre performanță rugbiști precum Bogdan Sasu, Ilie Tatarciuc sau Alexandru Glejdan”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Bogdan Cristea.Revenind la acțiunea de la Decathlon, după câteva minute de încălzire și exerciții fizice, micii rugbiști au trecut la lucrul cu balonul, la intensitate redusă, o oră de joacă care i-a făcut să se oprească din drum pe mulți dintre vizitatorii magazinului.„Ne dorim popularizarea rugby-ului. Aducându-i aici pe copii, le demonstrăm totodată părinților că derulăm o activitate frumoasă. Sportul înseamnă sănătate, educație, disciplină”, a mai spus Bogdan Cristea.