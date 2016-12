Micii şahişti au dat tabletele pe… tabla cu pătrăţele

Cupa Primăverii, la Complexul Cleopatra din Mamaia

Micii șahiști au dat tabletele pe… tabla cu pătrățele Complexul Cleopatra din Mamaia a găzduit, week-end-ul trecut, întrecerile celei de-a doua ediții a Cupei Primăverii la șah pentru juniori, organizată de Clubul Sportiv Cleopatra, în colaborare cu Asociația Județeană de Șah Constanța.La această competiție, au participat peste 100 sportivi, reprezentând 13 cluburi de șah, din județul Constanța, și unul din București (ACS „Elisabeta Polihroniade”), cu vârste cuprinse între 4 și 17 ani.Șahiștii învingători au fost răsplătiți de către organizatori cu diplome, medalii, trofee, dar și cu premii în bani. Lupta pentru puncte nu a fost una ușoară, fiecare partidă fiind meticulos gândită și analizată de tinerii șahiști. Răbdarea și gândirea strategică au fost cele care au ajutat sportivii să culeagă roadele pregătirii lor intense.Gazda turneului, președintele CS Cleopatra Mamaia, Vasile Chirondojan, s-a declarat încântat de interesul copiilor pentru acest turneu, implicit pentru șah: „Mă bucură faptul că șahul devine un sport atât de iubit. E o activitate care îți dezvoltă intelectul și scoate copiii din casă, de la tablete, calculatoare și alte pierderi de timp. La aceste competiții au șansa să cunoască lume, să soci-alizeze, să își consume din energii. Personal, cred că în acest moment, rugby-ul juvenil și șahul se bucură de cel mai mare progres în Constanța. Toate ramurile ar trebui să se concentreze pe tineret”.„Tot mai mulți copii vor să practice acest sport al minții. A fost o competiție foarte interesantă, împărțită în trei turnee, două dintre ele fiind pentru cei mai mici, copii sub 8 ani, și sub 12 ani, iar cel de-al treilea a fost pentru juniori sub 18 ani, un turneu pentru jucători cu rating ELO (coeficient internațional valoric)/CIV (coeficient intern valoric). Aici au fost cei mai pregătiți mici șahiști. Per ansamblu, suntem mulțumiți de cum au decurs lucrurile”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Claudiu Iordache, preșe-dintele AJ de Șah Constanța, arbitru șef al turneului.Clasament U18: 1. Cristian David (CS Axiopolis Sport Cernavodă), 2. Bianca-Andreea Panaite (Palatul Copiilor Constanța), 3. Mihalis Raftopol (CS NG Mangalia), 4. Berkan Abseleam (CS NG Mangalia), 5. Deniz-Edvin Menlibai (Palatul Copiilor). 6. Radu Iacob (CS Victoria Techirghiol), 7. Radu Dincă (CS NG Mangalia).Clasament U12: 1. Adrian Dumitrescu (Anca), 2. Rareș Radu (Anca), 3. Andrei Sima (CS Axiopolis Sport), 4. Teodora Ilinca (Palatul Copiilor), 5. Nicolas Antonaru (Anca), 6. Mihai Ariton (Palatul Copiilor), 7. Alexandru Cociașu (Palatul Copiilor), 8. Luca Pușcașu (CS NG Mangalia), 9. Valentina Gălățeanu (CS NG Mangalia).Clasament U8: 1. Robert Oprea (CS NG Mangalia), 2. Daria Trandaf (CS NG Mangalia), 3. Andrei Focșa (Palatul Copiilor), 4. Constantin Sima (CS Axiopolis Sport), 5. Luca Popescu (Școala nr. 3 Mangalia), 6. Luca Danca (CS Fianchetto Constanța), 7. Bogdan Ghenea (Liceul Callatis Mangalia).