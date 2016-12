Micii rugbişti de la Victoria Cumpăna, pe podium la Trofeul Muntenia

Micii rugbiști de la Victoria Cumpăna, pe podium la Trofeul Muntenia

În perioada 5-7 august, echipele Under 10 și Under 12 ale Asociației Sportive Victoria Cumpăna au participat la etapa a patra a Circuitului Național de mini-rugby, respectiv Trofeul Muntenia. Meciurile s-au disputat pe stadionul „Elecroprecizia” din Săcele, județul Brașov, unde echipa Under 10 s-a clasat pe locul secund, iar echipa Under 12, pe locul trei.Jucătorul Nistor Mido, de la echipa Under 10, a obținut diploma pentru „Cel mai bun jucător al turneului”, distincție pe care a câștigat-o și Mihai Lupu, la categoria Under 12.Deplasarea echipelor Under 10 și Under 12 s-a realizat cu ajutorul proiectului de dezvoltare a rugby-ului în comuna Cumpăna, intitulat „Sportul, un mod de viață la Cumpăna”, ce se derulează în perioada aprilie-decembrie 2016, în două etape, având în vederea participarea echipelor de rugby Under 10 și Under 12 atât la competițiile naționale, cât și cele internaționale.