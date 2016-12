Micii pugilişti, medalii scoase din… nimic

Micii pugiliști, medalii scoase din… nimic

Aflată într-un continuu litigiu cu Ministerul Tineretului și Sportului, Federația Română de Box, prin vocea președintelui Vasile Cîtea, salută performanța pugiliștilor români la Campionatele Europene de box pentru școlari, ce a avut loc, zilele trecute, la Zagreb (Croația).România a obținut două medalii, prin Alexandru Badea - argint la 56 kg, și Vidu Miclescu - bronz la 76 kg. Reușitele celor doi sportivi sunt cu atât mai lăudabile în contextul în care FRB are în continuare conturile blocate și nu poate sprijini financiar pe nimeni.Președintele Vasile Cîtea promite că lucrurile vor intra în normal, în următoarea perioadă.„Avem viitor și acest lucru mă bucură. Să fim pe locul 10 în Europa, deși nu am putut să le asigurăm decât un singur cantonament de o săptămână, rezultatul obținut nu este puțin lucru. Vreau să îi asigur pe antrenori că, de anul viitor, am găsit o soluție pentru a oferi cadeților ajutorul de care au nevoie. După cum se știe, FRB nu are baza legală de a cheltui niciun leu pentru cadeți și competițiile școlare. Vom stabili însă o colaborare cu Federația Sportului Școlar și pentru anul viitor lucrurile vor sta altfel. Acești copii au nevoie de pregătire înaintea marilor competiții”, a declarat Cîtea, citat de Agerpres.