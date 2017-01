„Mica Buclă“ intră în elita ciclismului internaţional

„Mica Buclă“ intră în elita ciclismului internațional

Ediția de anul acesta a Turului României se va desfășura sub licența Uniunii Internaționale de Ciclism, „Mica Buclă“ primind coeficientul de bază 2.2. Intrarea sub „umbrela“ federației internaționale aduce, însă, cu sine și responsabilități sporite pentru conducătorii forului de la București. Astfel, aceștia trebuie să asigure premii de minimum 21.000 de euro, pe lângă premiile speciale, să deconteze cheltuielile obligatorii pentru controlul antidoping, să achite baremele pentru un arbitru-comisar internațional (în 2008, va fi un oficial italian) și să aducă în competiție cel puțin două echipe continentale. Acest statut ridică mult nivelul întrecerii, dovadă că, imediat după publicarea calendarului internațional, pe adresa Federației Române de Ciclism au și sosit cereri de înscriere, din partea a 18 echipe, între care patru continentale, din Olanda, Grecia și Germania, alături de Olimpic Team Câmpulung, formații din Turcia, Ucraina, Cehia, Italia, Franța, Belgia, Slovacia, Bulgaria. Echipele românești care vor lua startul în Turul României 2008 vor fi Olimpic Team-Autoconstruct, CS Tușnad Cycling Team și, probabil, Dinamo Secrom. Traseul ales pentru anul acesta, cu o lungime totală de 1.076 km, este unul deosebit, cu plecarea din Botoșani, pe 7 iunie, și sosirea pe 14 iunie, la Constanța, după șapte etape. Iată etapele ediției 2008 a Turului ciclist al României, care ar putea suferi mici corecții, după obișnuitele recunoașteri tehnice ale traseului: 7 iunie: Prolog la Boto-șani, contratimp individual pe 3 km; 8 iunie: etapa I: Botoșani - Hârlău - Târgu Frumos - Roman - Piatra Neamț (158 km); 9 iunie: etapa a II-a: Piatra Neamț - Bicaz - Gheorghieni - Miercurea Ciuc (130 km); 10 iunie: etapa a III-a: Miercurea Ciuc - Sighișoara - Sibiu (183 km); 11 iunie: etapa a IV-a: Sibiu - Bâlea Lac (75 km); Transbordare Sibiu - Curtea de Argeș sau Bâlea Lac - Curtea de Argeș; 12 iunie: etapa a V-a: Curtea de Argeș - Târgoviște - Văleni de Munte (181 km); 13 iunie: etapa a VI-a: Văleni de Munte - Brăila (193 km); 14 iunie: etapa a VII-a: Brăila (Măcin) - Ciucurova - Tariverde - Constanța (156 km).