"Mi-aş fi dorit o medalie, dar nu sunt dezamăgit de sportivii noştri!"

Director CS Farul, Ilie Floroiu, după eșecul României de la JO 2016:

"Mi-aș fi dorit o medalie, dar nu sunt dezamăgit de sportivii noștri!"

A trecut aproape o lună de zile de la festivitatea de închidere a JO din Brazilia, lăsând în urma sa cea mai slabă performanță realizată după Al Doilea Război Mondial de către delegația României la o ediție a Jocurilor Olimpice de vară.Au fost patru medalii la JO de la Rio, patru podiumuri care au arătat adevărata față a sportului românesc. Regretele nu dau timpul înapoi, iar cluburile sportive își desfășoară activitatea în ritmul lor posibil.Directorul Clubului Sportiv Farul Constanța, fostul mare atlet Ilie Floroiu, este conștient de acest lucru și își canalizează energiile asupra evenimentelor ce vor urma și în care sunt angrenați sportivii săi.„CS Farul se află în graficul stabilit la începutul anului. Am obținut peste 200 de medalii la Campionatele Naționale și Internaționale. Mai avem trei luni și jumătate și o mulțime de competiții în care ne putem îmbunătăți performanțele”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ilie Floroiu.Rănile provocate de eșecul de la Rio se închid mai greu decât niciodată. CS Farul a fost reprezentat în Brazilia de trei sportivi: Cristina Bujin (atletism), Elizabeta Samara (tenis de masă) și Cătălina Ponor (gimnastică). Spre dezamăgirea legendarului atlet, nicio medalie nu a ajuns în orașul de la malul mării.„Este adevărat că mi-aș fi dorit ca una din medalii să ajungă la Constanța, dar nu s-a putut. Nu pot spune că sunt dezamăgit de ei. Ce îi poți reproșa unei sportive precum Cătălina Ponor? Fata a luptat și a dat tot ce a avut mai bun. Sunt sigur că atât Eliza, cât și Cristina și-au dorit să ajungă pe podium, însă s-au lovit de o concurență crâncenă”, a declarat Floroiu.v v vConstănțeanul Nicolae Forminte a fost desemnat noul antrenor al lotului național de senioare și junioare la gimnastică artistică și are misiunea de a conduce România înapoi în elita gimnasticii mondiale. Alături de acesta, la lot, de la CS Farul, vor mai antrena și Daniela Nicolai și Remus Nicolai.„L-am felicitat pe Nicolae Forminte pentru numirea în această postură. Sper să aibă răbdarea și resursele necesare pentru a conduce România înapoi în elita gimnasticii mondiale. Cătălina Ponor a declarat că va mai continua, iar cele mai tinere și talentate sportive la CS Farul se vor antrena la Deva, printre acestea numărându-se Maria Holbură, Carmen Glăvan, Ariadna Stanciu și Ioana Stănculescu. Toate vor avea șansa lor de a progresa și de a-l convinge pe Forminte de faptul că merită să facă parte din lotul național de senioare. La Centrul Național Olimpic de Pregătire Junioare de la Deva, se vor mai afla alte două tinere speranțe ale clubului Farul, Silvia Sfiringu și Luiza Popa, alături de antrenorul Florin Uzum”, a explicat Ilie Floroiu.v v vAlin Petrache a demisionat din funcția de președinte al COSR, din pricina neîndeplinirii obiectivului la Rio, iar în locul său a fost instalat ca interimar președintele Federației Române de Haltere, Nicu Vlad. Cei care vor dori să obțină posturile din cadrul Comitetului Executiv al COSR (președinte, vicepreședinte, membru) vor trebui să își depună candidatura până pe data de 17 octombire, urmând ca, pe 15 noiembrie, să se decidă noul șef al forului olimpic.„Nu aș vrea să îmi dau cu părerea despre demisia lui Petrache. A fost alegerea lui, și-a asumat acest eșec și a decis să părăsească corabia. Până acum, doar pe Gabriela Szabo am auzit-o manifestându-și dorința de a candida. Oricine va veni va trebui să sosească cu un suflu nou”, a conchis directorul CS Farul Constanța, Ilie Floroiu.