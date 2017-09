Horia Tecău s-a întors în țară, după triumful de la US Open

"Mi-ar fi foarte greu să încep să joc la simplu"

Tenismanul constănțean Horia Tecău a sosit în România după câștigarea titlului în proba de dublu de la US Open și s-a declarat extrem de fericit că munca i-a fost încununată cu un asemenea trofeu.„Am crezut tot timpul că putem obține un rezultat bun la un Grand Slam. Am trăit intens, acest turneu înseamnă la fel de mult, dacă nu chiar mai mult decât primul Grand Slam (n.r. - Wimbledon, în 2015). Am muncit foarte mult pentru a juca din nou o finală de Grand Slam, iar experiența din 2015 ne-a ajutat să câștigăm. Australian Open e următorul, dar până atunci mai sunt destule turnee pe care vrem să le câștigăm. Am o vitrină unde țin trofeele cele mai importante, acum vreau să mai adaug câteva. Trofeul de la US Open l-am lăsat acolo pentru a fi gravat și probabil că ni-l vor trimite prin luna noiembrie”, a spus Tecău.Ajuns la 32 de ani, Tecău nu este tentat să urmeze sfatul fostului lider mondial Ilie Năstase, cel care a declarat că Tecău ar fi putut fi un jucător foarte bun și la simplu, fiind ajutat de serviciul său foarte puternic.„Aș fi departe de câștigarea unui turneu de Grand Slam la simplu. Nu mă apuc de jucat simplu, sunt fericit și mulțumit de cum evoluează lucrurile la dublu. Îmi face plăcere să joc dublu. Să mă întorc acum și să joc simplu mi-ar fi foarte greu”, a explicat Horia Tecău.Calificat la Turneul Campionilor din Singapore, Tecău va face o pauză în circuitul ATP și va fi alături de tricolori în duelul contra Austriei, din perioada 15-17 septembrie, din turul l al barajului pentru menținerea în Grupa l valorică a zonei Europa/Africa a Cupei Davis.