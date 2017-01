Ultima achiziție a „rechinilor”, slovenul Andrej Rastovac:

„Mi-a plăcut spiritul Farului“

Fundașul central sloven Andrej Rastovac a semnat cu Farul un contract pe patru ani. Vine de la FC Koper, vicecampioana Sloveniei, pentru care a jucat în 25 de meciuri sezonul trecut, marcând 3 goluri. Luna trecută, FC Koper a participat în turul întâi preliminar al Cupei UEFA, dar a fost eliminată de Vllaznia. Andrej Rastovac este un jucător de 27 de ani (născut pe 24 iunie 1981) și 1,82 m înălțime. Joacă fundaș central de picior stâng, așa cum a făcut-o în ultimul timp, dar poate evolua și ca fundaș stânga. În Slovenia, a evoluat la FC Koper, Primorje și Bela Krajina, iar în urmă cu 8 ani a jucat și în Austria, la Altach, cu care a promovat din Liga a 3-a în a 2-a. În acest moment, Farul așteaptă cartea verde a jucătorului, pentru a se putea baza pe el la Iași. „Am ales Farul întrucât am primit referințe bune despre acest club și pentru că orașul Constanța se află la malul mării, ca și Koper, cel mai mare port comercial al Sloveniei. Eu sunt chiar din Koper. Mi-a plăcut ce am văzut până acum în Constanța. Am fost și prin Mamaia. E frumos. Doar soarele dogorește foarte tare”, a declarat Andrej, pentru „Cuget Liber”. Slovenul a urmărit meciul Farului cu FC Vaslui și s-a declarat încântat de atitudinea noilor săi colegi. „M-a impresionat spiritul Farului. Nu s-a cunoscut că am evoluat în inferioritate numerică. Sper să fiu capabil să ajut echipa să-și atingă obiectivele. Sunt la curent cu evoluțiile din sezonul trecut și cu ce planuri avem în acest cam-pionat. Îmi plac și antrenamentele”, ne-a mai spus Rastovac. Noul stoper al Farului știa că jucătorilor Farului li se spune și „marinari”, dar a aflat acum și al doilea supranume, „rechinii”. La Koper, a jucat cu 27 și 29 pe spate, dar, cum primul număr este al căpitanului Maxim, se pare că, până la urmă, va purta numărul 4, avut în trecut de Pașcovici și Otvoș. În sezonul trecut, a evoluat de 25 de ori pentru FC Koper, înscriind 3 goluri, iar în această ediție, care a început pe 20 iulie, în 4 partide, ultima fiind pe 10 august. A participat, în partea a doua a lunii trecute, și în campania europeană a echipei slovene, scurtă, ce-i drept, Koper fiind eliminată în turul întâi preliminar de Vllaznia (Albania), după 1-2 acasă și 0-0 în deplasare.