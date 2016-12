Federația Română de Kaiac-Canoe își schimbă strategia

Metodele sovietice, aruncate peste bord!

Perspectiva Jocurilor Olimpice de la Londra 2012 nu se arată sumbră pentru Federația Română de Kaiac-Canoe. Chiar dacă „armada” tricoloră n-a rupt gura târgului la Beijing, din urmă vin o serie de sportivi talentați. CS Farul se pregătește să lanseze noi campioni. Noul lot olimpic masculin de kaiac-canoe al României ar urma să se construiască în jurul unor sportivi precum Cătălin Costache (CS Farul), Nicolae Flocea, Constantin Popa, Iosif Chirilă, Andrei Cuculici sau Florin Mironcic. Mulți dintre ei au participat și la JO de la Beijing, s-au calificat în finale, dar au tras prea încet și nu au câștigat medalii. La JO 2012, altele vor fi datele problemei… Și la feminin, viitorul sună bine. CS Farul propune trei nume pentru marea performanță: Alina Platon Chirilă, Elena Rențea și Anișoara Cătrună. Toate se pregătesc în centrul de pe litoral, sub comanda antrenorilor Maria, Ștefan și Gabriel Aftenie. Antrenorul federal Manoilă Milicin a declarat că, din 2009, toate loturile naționale vor adopta o nouă metodică de pregătire pentru următorul ciclu olimpic, testată deja cu succes, în acest an, la lotul de juniori. „Sunt modificări fundamentale, privind repartizarea intensității în cadrul pregătirii. Avem sportivi de calitate, antrenori foarte bine pregătiți, dar rămâne o zonă fără explicație pentru decalajul față de vestici, care, cu excepția Ungariei, domină acest sport. Vechea noastră metodică de pregătire, emanația fostei școli sovietice, are hibe. Am avut o școală românească de la care au învățat alții, dar noi am rămas conservatori. Cu noua metodică, vom avea posibilitatea de control a formei sportive, pentru că noi nu am reușit să menținem forma sportivilor la momentul dorit. Vom avea acum zone de intensitate mai mari în perioada de pregătire”, a explicat tehnicianul. Lotul național, structurat pe trei grupe Pentru anul viitor, Biroul Federal al FRKC a trecut și la reorganizarea activității pe criterii de concurență și performanță. Lotul național de seniori va fi structurat pe trei grupe de pregătire, kaiac și canoe, conduse de Ivan Patzaichin, Sidor Lifere și Ștefan Aftenie. Cele trei grupe se vor pregăti separat și vor participa la diverse competiții de verificare până la începutul lunii iunie 2009. Grupa care obține cele mai bune rezultate va da și antrenorul principal al lotului ce va reuni cei mai buni sportivi din toate grupele. Marile obiective din 2009 sunt Campionatele Europene (luna iunie) și Mondiale (luna august), ambele în Germania, la Brandenburg, respectiv, Dortmund.