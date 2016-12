Messi insistă: Vreau să joc cu România!

Ştire online publicată Vineri, 29 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Deși se află în vacanță de două săptămâni, Messi nu poate sta departe de fotbal. Joi a făcut spectacol într-un meci de caritate pe stadionul național din Santiago de Chile și insistă ca Argentina să joace amicalul cu România, potrivit Realitatea.net.După ce a anunțat că vrea să vină în România cu naționala Argentinei pentru a respecta contractul și a juca în amicalul de pe 10 august, ce ar urma să inaugureze Național Arena, Messi a vorbit la finalul meciului caritabil din Chile tot despre amicalul cu România."Nu știu care sunt motivele pentru care s-a anulat. Tot ce știu e că, dacă ai stabilit ceva, trebuie să te ții de cuvânt. Eu vreau să joc acest meci! Dacă Argentina a stabilit partida de mai mult timp, trebuie să o ducă până la capăt. Altfel, am pica noi prost", a declarat Messi.Meciul amical disputat în Chile s-a desfășurat sub titlul "Prietenii lui Messi vs Prietenii lui Salas" și a fost câștigată de primii cu scorul de 7-2. 20.000 de persoane care au plătit câte 100 de dolari au asistat la meciul în care a făcut senzație atacantul Barcelonei.