Messi a câştigat detaşat Balonul de Aur

Messi a câștigat detașat Balonul de Aur

Atacantul Barcelonei Lionel Messi a câștigat, conform așteptărilor, Balonul de Aur pe 2009, devenind primul argentinian pe care France Football îl desemnează cel mai bun fotbalist al anului în Europa. În vârstă de 22 de ani, Messi l-a învins pe câștigătorul de anul trecut, Cristiano Ronaldo, la o diferență record de 240 de puncte, câștigând cu 473 de puncte din 480. „Este o mare onoare pentru mine să câștig acest trofeu, primul pentru un argentinian. Fiecare jucător care a câștigat până acum este fantastic. Dedic acest trofeu familiei mele, care mi-a fost alături de câte ori am avut nevoie. Nu va fi ușor să am un an la fel de bun ca acesta și să câștig din nou trofeul”, a spus Messi. În top cinci au mai intrat Xavi, Iniesta (FC Barcelona) și Eto’o, marcatorul primului gol al finalei Ligii Campionilor, ultimul său meci la FC Barcelona înainte de a pleca la Inter Milano. Ceilalți cinci clasați au fost: Kaka (AC Milan, Real Madrid), Ibrahimovic (Inter, Barcelona), Rooney (Manchester United), Drogba (Chelsea) și Steven Gerrard (Liverpool). Ultimii zece câștigători ai Balonului de Aur: Cristiano Ronaldo (2008), Kaka (2007), Cannavaro (2006), Ronaldinho (2005), Șevcenko (2004), Nedved (2003), Ronaldo (2002), Owen (2001), Figo (2000), Rivaldo (1999). (M.B.)