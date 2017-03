Mesajul profesorului Paul Neagu, din îndepărtata Coree: "Avem nevoie de un bob nou!"

Medaliate cu bronz la Campionatele Mondiale, Maria Constantin și colegele sale și-au instalat, de câteva zile, cartierul general la Pyeonchang, Coreea de Sud, orașul gazdă al ultimei etape a sezonului de Cupă Mondială.Antrenamentele se desfășoară sub atenta supraveghere a profesorului Paul Neagu, iar fetele sunt în formă. Foarte important, Maria Constantin a reușit chiar performanța de a o întrece, într-una dintre manșe, pe multipla campioană mondială Elana Mayers (SUA), ceea ce a sporit încrederea tehnicianului că elevele sale pot da marea lovitură pe pârtia asiatică. Ar mai fi însă un aspect…„Avem nevoie ca de aer de un bob nou. Aceasta este o mai veche problemă, pe care sper să o rezolvăm anul acesta. În sporturile de iarnă, echipamentul face diferența în cea mai mare măsură. Imaginați-vă că o Dacie Logan se ia la întrecere cu un Mercedes ultimul tip. Cam așa stau lucrurile și la bob. În perspectiva Jocurilor Olimpice, consider că achiziția unui nou bob este prima prioritate. Administrația locală, în parteneriat cu agenții economici, ar putea să se implice în această chestiune, mai ales că noi facem publicitate peste tot în lume Constanței și litoralului românesc. Suntem deschiși oricărei propuneri de colaborare. Am putea da chiar și un spectacol, am putea face o demonstrație publică, iar cu banii strânși să putem cumpăra un bob”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Paul Neagu.În ceea ce privește programul de pregătire actual, tehnicianul spune că totul este în grafic. „Astăzi (n.r. - vineri), am avut zi liberă, iar de mâine (n.r. - sâmbătă), intrăm în linie dreaptă, începe numărătoarea inversă. La Pyeonchang, va avea loc, sâmbătă, 18 martie, ultima etapă de Cupă Mondială și ne dorim să facem o figură frumoasă la final de stagiune”, a mai spus profesorul Neagu.Site-ul oficial al Federației Internaționale de Bob și Skeleton acordă un spațiu generos femeilor care, sub o formă sau alta, au intrat în istoria sporturilor albe. De o atenție deosebită se bucură Katharin Dewey (SUA), prima femeie-pilot de bob campioană a Americii în 1940, Gaby Kohlisch, fosta atletă multiplă campioană mondială devenind, în 2000, prima femeie campioană mondială la bob, Sandra Kiriasis (Germania), cea mai titrată sportivă din bobul mondial (s-a retras din activitate după JO de la Soci, din 2014, având în palmares un titlu olimpic, trei titluri mondiale și nouă titluri de Cupă Mondială, cu 45 de victorii în total), iar pe elitista listă figurează și Maria Constantin, sportiva de la CSSI Mamaia/CSO Sinaia pilotând, anul acesta, la Konigssee (Germania), primul bob de 4 alcătuit în exclusivitate din fete.