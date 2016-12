Antrenorul Viitorului, Cătălin Anghel, despre meciul de la Otopeni:

„Mergem după trei puncte“

Antrenorul Viitorului Constanța, Cătălin Anghel, a declarat, ieri, într-o conferință de presă, că echipa sa va avea un meci foarte greu la Otopeni.„Gazdele partidei de duminică nu stau deloc pe roze și ne așteptăm la un meci foarte greu. CS Otopeni are nevoie de puncte pentru a se îndepărta de zona retrogradării, noi vrem cele trei puncte pentru că avem de îndeplinit un obiectiv îndrăzneț, astfel că va rezulta un meci foarte disputat. Noi nu am realizat meciuri prea bune în deplasare în ultima vreme, însă ne dorim ca duminică să jucăm bine și să obținem cele trei puncte. Sunt convins că la ora jocului elevii mei vor fi foarte concentrați”, a spus Anghel.La rândul său, mijlocașul Alin Cârstocea este de părere că Viitorul, care vine după două victorii pe teren propriu, are șanse de a se impune în deplasarea de la Otopeni.„Ne așteptă un meci dificil, chiar dacă, acum acesta, CS Otopeni a avut rezultate mai slabe. Noi ne-am pregătit foarte bine în această săptămână și vom merge să luăm cele trei puncte. Suntem încrezători, venim după două victorii pe teren propriu și vizăm al treilea succes consecutiv. Este concurență mare la echipă, au venit mulți jucători tineri și valoroși în vară, însă de fiecare dată au intrat pe teren cei mai în formă jucători”, a declarat Cârstocea.Meciul CS Otopeni - FC Viitorul, contând pentru etapa a 11-a a Ligii a II-a, Seria I, se va disputa duminică, de la ora 11.00, și va fi transmis în direct de GSP TV.