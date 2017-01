Merg să joace fotbal alături de urmaşii lui Pele

Juniorii de la CS Metalul, invitați la turneul internațional de la Brest

Merg să joace fotbal alături de urmașii lui Pele

CS Metalul Constanța, club de fotbal juvenil aflat în plină afirmare, a primit invitația de a participa la turneul amical de la Brest (Franța), unde va avea partenere de întrecere formații nu numai din țara gazdă, ci și din Brazilia și Cehia. Când ți se oferă șansa de a ieși la rampă, mai exact de a demonstra ce poți într-un turneu internațional, nu mai stai pe gânduri. În această situație se află două dintre echipele de juniori ale clubului de fotbal Metalul Constanța, care vor juca, luna aceasta, în campionatul de la Brest. „Am primit invitația de a participa la turneul din Franța și am răspuns pozitiv. Este o bună ocazie a tinerilor noștri fotbaliști de a se remarca, de a câștiga experiență și de a prinde încredere în forțele proprii. Organizatorii concursului ne-au studiat evoluțiile din campionatul României, s-au uitat cu atenție pe clasamentele de juniori A și B, unde deținem poziții fruntașe, și au considerat că prezența noastră este oportună”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul sportiv al CS Metalul, Liviu Frunză. Cu ocazia turneului, primarul orașului Brest, François Cuillandre, care finanțează integral deplasarea delegației dobrogene, va marca cei 20 de ani de înfrățire dintre localitatea franceză și Constanța. De asemenea, la buna desfășurare a competiției, contribuie Asociația „Amitié Brest - Constanța” și consulul onorific al României la Brest. Adversari din Brazilia și Cehia Turneul internațional de la Brest este programat în perioada 22-25 mai. Echipa de juniori sub 15 ani a Metalului (antrenor, Gabriel Dinică) este repartizată într-o grupă, A, din care mai fac parte FC Stade Rennais, Stade Lamballais, AS Guilers și ES Locmaria, în timp ce formația de juniori sub 17 ani a Metalului va evolua în Grupa B, alături de AC Le Havre, Dukla Praga (Cehia), FC Lorient și FC Curitiba (Brazilia).