Memorialele „Mircea Frum“ şi „Maria Caragicu“, organizate la Constanţa

Memorialele „Mircea Frum“ și „Maria Caragicu“, organizate la Constanța

Asociația Județeană de Gimnastică și Direcția pentru Sport Constanța organizează două memoriale, „Mircea Frum" (la gimnastică artistică) și „Maria Caragicu" (la gimnastică ritmică), primul începând astăzi, la sala de gimnastică din Complexul Sportiv „Tomis". „Memorialul Mircea Frum" se desfășoară astăzi, între orele 10,40 și 18, și sâmbătă, între 10 și 12, când sunt programate finalele pe aparate. La ora 12,10, are loc festivitatea de premiere. Alături de sportivele de la CSS 1 - Farul au mai confirmat participarea, până acum, LPS Galați și CS Petrolul Ploiești. CSS 1 - Farul participă cu opt gimnaste, sportive de nivelul trei și doi, care sunt calificate la faza finală a Campionatului Național de la Focșani (25 - 27 octombrie), astfel că acest memorial este și o bună verificare pentru ele în vederea întrecerii din Moldova. De pregătirea constănțencelor se ocupă Mirela Szemerjai, Olga Didilescu, Petruța Caraivan, Sorin Bechir, Remus Nicolai, Camelia Voinea Maneca, Florin Uzun, Olimpia Popa și, coregraf, Filis Șerif. Celălalt memorial, un festival constănțean, are loc pe 21 octombrie, de la ora 13, în sala de la CSS 1. Programul cuprinde două probe: individual junioare și ansamblu. Vor concura numai fete de la CSS 1, urmând ca, de la anul, să fie invitate și alte cluburi. Antrenoarele gimnastelor sunt Magda Rusu, Gabriela Păun, Vasilica Râșniță, Milița Alexa, Filis Șerif, Cristiana Costara, corepetitoare - Elena Popovici și Marlena Tripșa, iar coregraf, Voichița Mihalache. „Regretații antrenori Mircea Frum și Maria Caragicu au avut activități prodigioase în gimnastică. E de datoria noastră să le cinstim memoria", a declarat, pentru „Cuget Liber", Cristiana Costara, directorul CSS 1.