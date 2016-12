Mega-dosarul Pisica, cu Szemerjai şi Macoveiciuc. Am râs cu lacrimi, să vină americanii!

Mega-dosarul Pisica, cu Szemerjai și Macoveiciuc. Am râs cu lacrimi, să vină americanii!

Dragi cititori, am râs cu lacrimi în această dimineață, iar povestea vreau să v-o împărtășesc și dumneavoastră. Cum nu avem mult timp la dispoziție, presați fiind de evenimente și de sarcinile de serviciu, am să trec direct la subiect!Ajung dimineață la birou și, ca în fiecare zi, fac o scurtă revistă a presei. „Ia să vedem ce mai scriu colegii de breaslă”, îmi zic. Un articol dintr-un cotidian local mi-a atras imediat atenția, iar după ce am parcurs primele rânduri, m-a bufnit râsul. Cine sunt protagoniștii acestui circ în bună regulă? Ei bine, sunt doi binecunoscuți oameni de sport, cu vechi ștate în performanță, doi truditori ai arenei sportului și educației: profesorii Andrei Szemerjai și Ioan Macoveiciuc, director, respectiv antrenor specialitate tenis în cadrul Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”.Subiectul gâlcevii? De fapt, ce gâlceavă, război de-a binelea! Niște… pisici!Da, da, da, ați citit bine. Doi oameni tobă de sport, de performanță, au ajuns să se certe, să-și dea sancțiuni pentru niște pisici închise prin nu-ș ce catacombe. S-a făcut o sesizare inclusiv la Inspectoratul Școlar, cazul a ajuns și la urechile „generalei” Gabriela Bucovală. Sper să se găsească rapid o soluție, pentru că, altfel, ar putea fi sesizate DNA, Ministerul Educației, Greenpeace, Departamentul de Apărare al SUA, Ministerul britanic de Externe și chiar Partidul Comunist din China. Doamne ferește să afle Erdogan că pisicile ar avea vreo legătură cu Gullen… Dragi profesori, dragi colaboratori, dragi prieteni. Pe de o parte, vă mulțumesc că m-ați făcut să râd în asemenea hal! Pe de altă parte, vă întreb: chiar s-au terminat toate problemele sportului și este atât de important faptul că s-a tras probabil clapa peste niște pisici? Sincer, m-aș fi așteptat să fie o dispută pe proiecte, de genul:- Să facem un complex de tenis, vreau rachete, mingi, filee, echipament, două camioane de zgură. În replică: - Voi la tenis puteți atrage finanțări, alergați după parteneri. Anul acesta investim în lupte și atletism!Acest dialog este unul imaginar. Personal, l-aș fi preferat, în detrimentul reclamației cu natură felină. Simt nevoia să repet: Szemerjai vs. Macoveiciuc, în Mega-dosarul Pisica!A, să nu uit, la noapte încep Jocurile Olimpice de la Rio, unde îi avem pe Horia Tecău, Cristina Bujin, Cătălina Ponor, Eliza Samara. Toți absolvenți de LPS, liceul în care directorul și un reputat antrenor se ceartă pe pisici. Fiți oameni serioși, acest subiect nu vă face cinste!