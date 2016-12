Medalii pentru "delfinii" constănţeni, la Naţionale

Medalii pentru "delfinii" constănțeni, la Naționale

Campionatul Național de înot, în bazin de 50 metri, destinat seniorilor, tineretului și juniorilor, de la Bacău, din perioada 23-27 martie, a reprezentat un nou prilej pentru sportivii de la CS Farul și Palatul Copiilor de a se face remarcați și de a urca pe podiumurile competiției.La seniori, Răzvan Grădinaru (antrenor, Anca Buzbuchi), legitimat la CS Farul, a obținut titlul național la 50 metri bras și pe cel de vicecampion în proba de 100 metri bras. Și colegul acestuia, Atila Abibula (antrenoare, Veronica Macovei) a reușit să urce pe podium, la capătul unei curse disputate, încheiată pe locul secund, în cadrul probei de 200 metri bras.Medalii și pentru secția de natație a Palatului Copiilor, unde Andreea Vlaicu a câștigat medalia de argint la junioare, în proba de 1.500 metri liber, dar și medalia de bronz în cadrul aceleiași probe, dar la tineret. Mihai Popescu a obținut alte două medalii la juniori, și anume argint la 1.500 metri liber și bronz în proba de 800 metri, iar Cristian Tranulea și-a adjudecat argintul în proba de 50 metri liber, tot în concursul pentru juniori.Rezultate onorabile au obținut și Mara Constantin (CS Farul) și Simina Stroe (Palatul Copiilor), chiar dacă eforturile acestora nu au fost răsplătite cu medalii.„Sunt foarte mulțumit de rezultate, fiindcă noi am pornit la drum de la zero. Când am debutat cu acești copii în concursuri, am intrat de pe locul 70-80. Dar le-am promis că, încetul cu încetul, vom ajunge pe podium. Sunt de părere că nu e bine să forțezi copiii de la o vârstă fra-gedă, pentru obținerea medaliilor, totul trebuie realizat treptat. Acum ne rămâne doar să «ata-căm» lotul național”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prof. Octavian Tileagă, antrenor Palatul Copiilor Constanța.