Cupa Presei la tenis de masă, ediția a șasea

Medalii de bronz pentru dublul Cuget Liber

Meciuri pe muchie de cuțit în proba masculină de dublu din cadrul Cupei Presei la tenis de masă, ediția a șasea, competiție organizată, la Complexul Cleopatra din Mamaia, de Asociația Jurnaliștilor de Sport Constanța și Radio Constanța. După ce a câștigat titlul de campioană în ultimele două ediții, dublul de la Cuget Liber a fost, de data aceasta, mai îngăduitor cu adversarii, adjudecându-și numai medaliile de bronz. Astfel, Robert Bak și Sorin Mihalache au alcătuit cuplul forte, care nu putea avea ca obiectiv decât calificarea în fazele superioare. Repartizați în Grupa A, Robert și Sorin au câștigat partida cu George Popescu și Vicențiu Gioclovan (TV Neptun), scor 3-0, dar au scăpat printre degete victoria în fața cuplului Viorel Chiurtu (Mangalia) / Paul Alexe (TV Neptun), 2-3, după ce băieții noștri au revenit senzațional de la 0-2. Din păcate, aceeași lipsă de concentrare în momentele esențiale a fost vizibilă și în meciul din semifinale, pierdut, 1-3, în fața dublului de la Telegraf, format din Adrian Lungu și Ciprian Mihai. Răniți în propriul orgoliu, Robert Bak și Sorin Mihalache au călcat iarăși accelerația și s-au impus în finala mică, scor 3-2, în fața lui Cătălin Donose și Costel Potropopu, intrând astfel în posesia medaliilor de bronz. Titlul de campioană a revenit, după ani de așteptări, în posesia Telegrafului, A. Lungu și C. Mihai depășind dramatic, 3-2, cuplul V. Chiurtu / P. Alexe. Astăzi, la Cleopatra e zi de pauză, competiția urmând a fi reluată mâine, când sunt programate semifinalele (Robert Bak vs. Viorel Chiurtu, George Popescu vs. Cătălin Donose) și finala la simplu masculin, urmate de festivitatea de premiere, eveniment la care a fost invitată și Elena Frîncu, directorul executiv al DSJ Constanța.