Meciurile din Liga 1, transmise de UPC

Compania UPC și platforma sa de satelit, Focus Sat, vor difuza toate meciurile din cadrul campionatului Ligii 1 și din Cupa Ligii în următorii cinci ani. Conform Mediafax, UPC și Focus Sat au semnat un acord de distribuție cu Intel Sky Broadcast Ltd. pentru transmisia celor două televiziuni Look TV și Look +.„Suntem încântați că le putem oferi clienților noștri această veste excelentă: la UPC și Focus Sat, vor putea urmări meciurile din cele mai importante competiții fotbalistice din România. Am ajuns la un acord cu grupul care deține drepturile pentru Liga 1 și Cupa Ligii și vom transmite meciurile în perioada 2014 - 2019. În afara zonei de acoperire UPC, cele două canale vor putea fi urmărite la nivel național prin platforma de satelit Focus Sat”, a declarat Robert Redeleanu, Chief Marketing Officer (CMO) al UPC România.