Meciuri în deplasare pentru HC Farul şi Dobrogea Sud II

Divizia A la handbal masculin

Meciuri în deplasare pentru HC Farul și Dobrogea Sud II

Echipele masculine constănțene de handbal angrenate în eșalonul secund, HC Dobrogea Sud ll și HC Farul, vor disputa, sâmbătă, 1 aprilie, în deplasare, partide extrem de importante programate în etapa a XV-a.HC Farul va juca, de la ora 12, în deplasare, cu Știința Bacău și poate lua o opțiune serioasă în lupta pentru promovare.AHC Dobrogea Sud ll va înfrunta, de la ora 11, sub Turnul Chindiei, pe CSU Târgoviște, într-o partidă fără miză. Echipa lui Aleksandr Adzic se află pe locul 6 (cu 21 de puncte), nu are drept de promovare, iar de retrogradat, nu are unde. Obiectivul principal al formației de pe litoral este promovarea jucătorilor tineri și a juniorilor talentați din Constanța.Clasament: 1. HC Farul (39 p), 2. CS Poli (36 p), 3. Știința Bacău (33 p), 4. CSU Danubius Galați (24 p), 5. HC Buzău (24 p), 6. AHC Dobrogea Sud ll (21 p).