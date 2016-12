Meciuri de baschet, în memoria unui înger

Peste 100 de persoane, mulți dintre ei prieteni, membri ai familiei, oameni cu suflet, au fost prezente joi seară, în Sala Sporturilor din Constanța, pentru a-și arăta solidaritatea față de familia Andreei-Diana Oaida, eleva de 18 ani de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, care și-a pierdut viața într-un tragic accident auto, petrecut în localitatea Mihai Viteazu, acum mai bine de o lună. Tot în acel accident aveau să-și piardă viața mama și bunica Andreei.Foștii colegi de clasă au fost cei care au venit cu ideea organizării acestui eveniment caritabil, în care echipele de baschet de la CSS1 Constanța, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, BC Athletic Constanța și Liga de Baschet Amator Constanța au oferit un spectacol frumos, în memoria Andreei Oaida, cea care iubea baschetul atât de mult. Aceștia au afișat un banner pe care scria: „Ne este dor de tine! Astăzi și întotdeauna, vom juca pentru tine”. Fiecare din cei prezenți au avut posibilitatea de a ajuta cum a putut mai bine familia îndurerată, care în aceste zile pregătește pomenirea de 40 de zile a celor dispăruți.„Am luat parte la multe evenimente sportive, însă nu am fost niciodată mai emoționat ca în aceste clipe. Am fost și am jucat împreună, pentru Andreea, un înger care ne-a părăsit mult prea devreme. Aș vrea să mulțumesc pentru implicare Marianei Solomon, din partea Direcției Județene pentru Sport și Tineret, doamnei profesoare a Colegiului Național „Mihai Eminescu”, Janet Hârbu, și tuturor celor care au înțeles că trebuie să fim solidari și în momentele dificile”, a declarat Andrei Talpeș, președintele Asociației Terra Semper Fidelis.