Meciuri amicale

Dinamo - Slaven Belupo (Croația) 0-1 Croații au înscris în minutul 48. Dinamo: Curcă (min. 32, Cr. Munteanu) - Scarlatache, D. Grigore, Moți, Pulhac - Zicu, Kone, N’Doye, Alexe - M. Niculae, An. Cristea. După pauză, au mai jucat Molinero, Ad. Cristea, Torje, Ze Diabate, Dolha. Astăzi, de la ora 17, în direct la GSP TV, Dinamo întâlnește Dnepr. U Craiova - Volgar Gazprom (Rusia) 1-2 A marcat Roman (min. 88). U Craiova: Merlier - Buleică, Barbu, I. Popescu, Giurcă (min. 35, Ologu) - Roman, Nicolae (min 57, Crăciun), Firțulescu, I. Găman - A. Pițurcă, Dina. U Craiova - SV Babelsberg (Germania, liga a 4-a) 0-1 U Craiova: Lung jr. - Bădoi, Găman, Matsuoka, Bușu - Prepeliță (min. 52, Nicolae), Bărboianu, Trică (min. 78, Crăciun), Gângioveanu - Fl. Costea, M. Costea (min. 72, Dina). Unirea Alba Iulia - FC Daegu (Coreea de Sud) 1-1 A marcat Enzo. Unirea: Cernea - S. Rădoi, De Sousa, Vujadinovici, Vitin-ha - I. Bălan, Dâlbea, C. Se-lagea, C. Cristea - Enzo - Vel-jovici. Au mai evoluat Ne-manja Jovanovici, Bucurică, Poverlovici, N. Varga, Stanciu și S. Mureșan.