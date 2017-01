Meciul România - Franţa, din Cupa Davis, cel mai probabil la Sibiu

Meciul România - Franța, din Cupa Davis, cel mai probabil la Sibiu

Adrian Marcu, antrenorul echipei de Cupa Davis a României, a declarat că partida cu Franța, din primul tur al Grupei Mondiale, întâlnire care va avea loc în februarie 2008, se va juca, cel mai probabil, la Sibiu. În cazul în care oficialii Federației Internaționale de Tenis nu vor accepta ca meciul să se desfășoare în sala ardeleană, care nu este dotată cu 4.000 de locuri, numărul minim prevăzut în regulament, varianta de rezervă ar fi Sala „Ioan Kunst Ghermănescu" din București. „Noi am vrea să jucăm la Sibiu, dar trebuie să obținem o derogare din partea ITF. Am trimis documentația, dar încă nu avem un răspuns. Teoretic, nu am avea voie să jucăm acolo, pentru că, în Grupa Mondială, este necesară o sală de cel puțin 4.000 de locuri. La Sibiu, se pot crea aproximativ 3.000 de locuri. Cu puțină bunăvoință, poate cei de la ITF vor fi de acord. La sfârșitul lunii viitoare, vom ști cu siguranță decizia federației", a explicat Marcu. Tehnicianul a precizat că suprafața pe care se va juca va fi Greenset lent. „Probabil că vom juca pe un Greenset lent. Zgură nu putem pune nici la Sibiu, nici la Polivalentă, este foarte grea și ar strica suprafața sălilor. Vom încerca să folosim un Greenset, pe care să îl facem cât se poate de lent, ca să sară mingea mai sus", a declarat Adrian Marcu. Fernando Gonzalez, prima victimă de lux la Paris Fernando Gonzalez (Chila), cap de serie nr. 7 al turneului Masters Series de la Paris, a fost eliminat de Mihail Iujnîi în 16-imile de finală, scor 3-6, 6-3, 6-3. Rusul va juca în optimi cu Tommy Haas (Germania), favorit nr. 9, care a trecut (6-3, 6-7, 6-3) de Janko Tipsarevic (Serbia, jucător venit din calificări). Alături de cei doi, au mai urcat, ieri, în optimi, spaniolul Tommy Robredo (nr. 8), 6-4, 2-6, 6-4 cu Gilles Simon (Franța), argentinianul Guillermo Canas (nr. 11), 6-3, 7-6 cu Andreas Seppi (Italia), spaniolul David Ferrer (nr. 5), 6-1, 7-6 cu Mardy Fish (SUA), și cehul Tomas Berdych (nr. 12), 6-3, 6-3 cu Mario Ancic (Croația).