Meciul FC Viitorul - Dinamo se joacă cu casa închisă

FC Viitorul va juca, sâmbătă seara, la Ovidiu, cu Dinamo București, meciul contând pentru etapa a treia a Ligii I. Partida se va disputa pe stadionul central al Academiei Hagi, de la ora 18.30. La acest meci, toate biletele au fost vândute.Sâmbătă seara, pe stadionul central al Academiei Hagi din Ovidiu, se anunță a fi o atmosferă incendiară la meciul dintre FC Viitorul și Dinamo București. Ieri, pe profilul de Facebook al Academiei, a fost publicat anunțul că mai sunt doar 150 de bilete puse în vânzare, toate la Peluza I (preț 5 lei).Președintele Academiei Hagi, Paul Peniu, a declarat că, pentru acest meci, cererea de bilete a fost foarte mare.„Ne bucurăm că suporterii sunt alături de noi și în acest meci. Cei de la Dinamo au solicitat 400 de bilete, însă am putut să le punem la dispoziție doar 250. La astfel de meciuri, cu echipe ca Dinamo ori Steaua, nu cred că vom face față cererilor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Paul Peniu.În timp ce FC Viitorul a înregistrat două remize în primele două etape ale sezonului, Dinamo are la activ o remiză și o victorie. Astfel, FC Viitorul se află pe locul șase în clasament, cu două locuri mai jos decât adversara din această săptămână.„Cele două remize sunt un început îmbucurător. Ne doream mai mult, dar am reușit să scoatem câte un punct în meciuri cu două echipe puternice. Meciul cu Dinamo va fi deosebit de greu, cum este de altfel orice partidă cu o echipă puternică din România”, a mai adăugat Peniu.Transport gratuitpentru suporteriÎncepând cu partida din această săptămână, conducerea clubului a decis să pună la dispoziția fanilor care nu au mijloc de transport personal, autocare de tip cursă specială (tur-retur). Plecarea va fi de la Palatul Copiilor Constanța. Începând cu ora 16.30, autocarele vor pleca din 15 în 15 minute. Întoarcerea suporterilor va fi asigurată imediat după încheierea meciului.Startul etapei a treia se dă în această seară. Meciul de deschidere se va disputa între FC Voluntari și Pandurii Târgu Jiu (ora 18.30), urmat de meciul ASA Târgu Mureș - Concordia Chiajna (ora 21.00).Iată care sunt celelalte meciuri ale etapei: 25 iulie: Steaua București - CFR Cluj (ora 21.00); 26 iulie: CS U Craiova - Astra Giurgiu (ora 18.30), CSMS Iași - Petrolul Ploiești (ora 21.00); 27 iulie: ACS Poli Timișoara - FC Botoșani (ora 21.00). Toate partidele vor putea fi urmărite pe Digisport 1.FC Viitorul - Delta Tulcea 1-2, într-un amicalSăptămâna aceasta, FC Viitorul a disputat un meci de verificare în compa-nia Deltei Dobrogea Tulcea. Partida s-a jucat pe stadionul „Orășenesc” Ovi-diu. Meciul a durat doar 67 de minute (prima repriză de 30 de minute și a doua de 37). Victoria a revenit oaspe-ților 2-1 (0-1). De la echipa gazdă, a marcat Gavra (min. 27), iar pentru Delta Tulcea au înscris Lădaru (min. 52) și Dragu (min. 57).FC Viitorul: Rîmniceanu (min. 52, Tordai), Ciupe (min. 52, Căpușă), Mi-șelăricu (min. 52, Dumitrescu), Munteanu (min. 31, Băluță), Mitache (min. 52, Vasiu), Achim (min. 52, Gheorghe), Nedelcu (min. 31, Vână; min. 60, Cicâldău), Casap (min. 52, Tudoran), Perju, Gavra (min. 31, Ciobanu), Coman (min. 60, Cioablă).„Acest amical a fost adresat jucătorilor care nu au prins lotul, cei mai mulți fiind și în echipa FC Viitorul II, care va evolua în Liga a III-a”, a mai specificat Peniu.