Meciul Farul - Sportul Studenţesc se va juca probabil la Slobozia

Meciul Farul - Sportul Studențesc se va juca probabil la Slobozia

Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a hotărât, ieri, ca FC Farul să fie penalizată cu o etapă de suspendare a terenului și cu o amendă de 10.000 de lei, în urma incidentelor produse de unii suporteri ai „marinarilor” la meciul de la Brănești. În urma suspendării, Farul va trebui să susțină următorul meci de campionat de pe teren propriu, cel cu Sportul Studențesc, pe un stadion aflat la cel puțin 60 km de Constanța. Cel mai probabil, arena va fi cea din Slobozia, prima opțiune a antrenorului Marius Șumudică. Terenul a fost inspectat aseară de Mircea Crainiciuc, președintele executiv al Farului, care s-a declarat mulțumit de cele văzute. „Suprafața de joc este foarte bună. Cred că acolo vom juca”, a declarat Crainiciuc, pentru „Cuget Liber”. „Suspendarea ne afectează. E un dezavantaj, pentru că altceva e să rămâi acasă, să dormi acasă, să rămâi în propriul cantonament. Dar, pe de altă parte, la ce situație e acum și cum ne înjura lumea, mai bine să jucăm în altă parte. În bună măsură, înțeleg atitudinea suporterilor, sunt supărați și au dreptate, dar nu e normal ca unii jucători să fie înjurați încă de la încălzire”, a spus și Marius Șumudică. Mircea Crainiciuc a povestit cum a decurs judecarea cazului „Brănești”. „Ceea ce a atârnat hotărâtor în decizia luată au fost cele patru scaune aruncate de suporteri în capul jandarmilor. Am încercat să conving comisia că, totuși, a fost un incident izolat și singular. În sprijinul apărării, am adus și faptul că galeria a părăsit singură tribuna, nu a fost evacuată, iar suporterii noștri au primit cu ceva timp în urmă chiar și trofeul fair-play, dar nu am reușit să obțin o sancțiune mai blândă. Oricum, pedeapsa e minimă, astfel că încă nu știm dacă vom face apel. Va trebui să avem o discuție cu fanii noștri. Toți suntem supărați de turnura pe care au luat-o evenimentele la Farul, dar nu trebuie să ne pierdem controlul”, a arătat Crainiciuc.