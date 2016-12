„Meciul existenţei HCM“ se joacă astăzi

„Meciul existenței HCM“ se joacă astăzi

Astăzi, se va decide soarta echipei constănțene de handbal masculin HCM Constanța. Campioana României se află pe marginea prăpastiei și este la un pas distanță de prăbușire din cauza problemelor financiare.Acum ceva timp se vorbea că dacă până pe data de 20 august HCM nu va avea acces la fondurile blocate de Curtea de Conturi, echipa se va desființa. Se pare că la data limită s-au mai adăugat 8 zile și, astăzi, este o zi decisivă, în care se va discuta despre problema sportului de performanță, în Constanța, în cadrul ședinței de Consiliu Local.Pe profilul oficial de Facebook al echipei, ieri după amiază, a fost postat un mesaj prin care li se mulțumește suporterilor pentru toate cuvintele de încurajare. Pe lângă aceasta, echipa i-a invitat să îi mai susțină, probabil pentru ultima dată.„Voi toți sunteți marea echipă HCM Constanța. Nu suntem doar 7 jucători în teren, suntem milioane, fapt pentru care avem convingerea că putem câștiga cel mai important meci de până acum: Meciul existenței HCM. Drept urmare, acum, avem nevoie de voi toți să mai fiți încă o dată alături de noi, invitându-vă să fiți prezenți la momentul decisiv al viitorului echipei HCM Constanța, respectiv Ședința de Consiliu Local ce va avea loc, pe 28 august, ora 12.00, la Hotel Malibu Mamaia. Echipa HCM Constanța nu trebuie să moară!!!”, a fost mesajul postat.Direcțiunea clubului a avut o înțelegere cu jucătorii, ca aceștia să mai aștepte până la1 septembrie. Din păcate pentru formația lo-cală, unii nu au putut răbda și au fost transferați la alte echipe în străinătate.„Dacă aleșii Constanței vor dori să ne sprijine, vom putea vorbi de continuarea HCM-ului. Conturile ar putea fi deblocate în două săptămâni și, dacă jucătorii vor vedea că suntem susținuți vor mai rezista. De cei care au vrut să plece ne-am despărțit pe cale amiabilă, fără nicio problemă. Au înțeles o lună, două, dar nu pot să facă muncă voluntară. Cinci luni e mult. Allah e mare și înțelept și are grijă de fiecare” a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ali Nurhan, director executiv HCM Constanța.De când s-a aflat de situația grea prin care trece clubul constănțean, s-au încercat mai multe demersuri pentru ca lucrurile să reintre în normal. Nurhan a menționat faptul că problema cu care se confruntă sportul de performanță în țara noastră a ajuns la urechile ministrului Sportului, Gabriela Szabo, și că aceasta va merge mai departe pentru a remedia problema.Jucătorii renunță la bani pentru salvarea echipeiVariante ajutătoare pentru ca echipa să-și revină există, iar unele propuneri au fost din partea jucătorilor. „M-am gândit să apelez la sponsori privați și am bătut la uși la oameni de afaceri. Am primit promisiuni și ridicări de umeri. Le e frică de legislație. Îmi zic: «Mă lipesc de tine, mă trezesc cu Garda». Jucătorii au înțeles și au venit cu propunerea ca din valoarea contractelor lor, să reținem 20 -30%. Dar nu poți reține de la toți pentru că unii au contracte mai mici”, a declarat Ali NurhanDe menționat este că, salariile jucătorilor de la HCM pornesc de la 500 euro și ajung până la 5-6.000 euro.Supercupa, o ultimă victorie?Săptămâna aceasta, echipa de pe litoral a câștigat cea de-a patra Supercupă a României. Să fie aceasta ultima cupă pe care o mai câștigă campioana României HCM Constanța? „Am câștigat și Cupa și Campionatul, acest meci ar fi putut fi un amical. Băieții mei au demonstrat de ce sunt în stare. Acest meci a adus glorie sportivă, în rest niciun beneficiu” a adăugat directorul clubului.Week-end-ul acesta, HCM Constanța va disputa primul meci din cadrul Ligii Naționale, dar la următorul nu se știe dacă mai ajunge.„Dacă nu fac rost de bani, nu am cum să ajung” a mai spus Nurhan.