Meciul dintre Mayweather şi McGregor, la mare căutare

Meciul dintre Mayweather și McGregor, la mare căutare

Lupta va avea loc pe T-Mobile Arena, sală cu o capacitate de 20.000 de locuri, construită nu departe de "Strip", bulevardul principal al capitalei mondiale a cazinourilor și jocurilor de noroc.Potrivit observatorilor, lupta dintre Mayweather și McGregor ar putea genera aproape un miliard de dolari din rețete tv și publicitate.Prețul pentru vizionarea meciului în sistemul "pay per view" a fost fixat la 89,99 dolari de Showtime, postul de televiziune care va transmite meciul în Statele Unite.Mayweather, care a acumulat 800 milioane dolari pe parcursul carierei sale, are deja asigurată suma de 100 milioane dolari în urma meciului cu McGregor, care ar putea crește până la 400 milioane dolari, după împărțirea banilor rezultați din rețetele tv, în special, conform presei economice americane.McGregor are asigurată la rândul său suma minimă de 25 milioane dolari și poate spera să încaseze până la 125 milioane dolari după confruntare cu Mayweather, în care americanul este considerat principalul favorit.