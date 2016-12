Meciul CSU Neptun - Unirea Slobozia, amânat până miercuri

Handbalistele de la CSU Neptun Constanța vor trebui să mai aștepte până la începerea noului sezon în eșalonul secund.Partida CSU Neptun - Unirea Slobozia fusese programată inițial pentru acest week-end, însă problemele apărute în familia antrenorului Unirii au provocat amânarea partidei. Astfel, meciul se va desfășura, săptămâna viitoare, miercuri, de la ora 16.30, la Sala Sporturilor.„Cei de la Slobozia au întâmpinat o problemă, antrenorul principal are necaz în familie și a făcut apel atât la noi, cât și la FRH pentru a amâna partida. Am fost înțelegători și am acceptat”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul CSU Neptun, Ion Crăciun.