Meciul CSM Rm. Sărat - FC Farul nu se amână

Disputa „marinarilor” din etapa a 14-a se va juca potrivit programării inițiale, sâmbătă, de la ora 11, constănțenii considerând că, în ciuda absențelor pe care le au, nu e nimerit să solicite mutarea meciului la altă dată. Farul are doi jucători, Mățel și Papp, convocați la echipa națională de tineret, astfel că nu-i va putea folosi în disputa cu CSM Rm. Sărat, de sâmbătă. „Marinarii” ar fi avut suport regulamentar pentru a cere amânarea confruntării, așa cum s-a întâmplat cu meciurile cu Petrolul și Cetate Suceava. Antrenorul Marius Șumudică a declarat chiar, la finele confruntării cu Delta Tulcea, că se va gândi la această variantă, însă, în final, decizia luată a fost ca CSM Rm. Sărat - Farul să se dispute la data stabilită inițial, deși, pe lângă Mățel și Papp, echipa constănțeană nu-l va putea folosi sâmbătă nici pe Chico (suspendat), iar B. Andone, Cristocea și Andrade sunt incerți. „Nu amânăm meciul, jucăm să câștigăm”, a declarat Șumudică. Oficialii Farului au luat în calcul faptul că, în ciuda absențelor și a problemelor de lot, Farul va evolua totuși împotriva ultimei clasate, echipă nou-promovată, diferența de valoare dintre cele două formații fiind considerabilă. CSM Rm. Sărat are doar cinci puncte, dintr-o victorie și două egaluri, iar golaverajul e dezastruos: 2-31. În ultima etapă, buzoienii au pierdut cu 0-8 pe terenul Sportului Studențesc. Se confruntă cu mari dificultăți organizatorice și de efectiv, iar acest moment trebuie speculat de Farul. În plus, terenul de la Rm. Sărat este prost și s-ar putea transforma într-un și mai rău (îngreunând misiunea „marinarilor”), la data reprogramării partidei, când vremea se poate strica. Toate aceste motive i-au determinat pe constănțeni să nu-și dorească amânarea meciului, care se va juca astfel sâmbătă, de la ora 11. „În ultimele patru meciuri ale turului, jucătorii trebuie să moară pe teren și să obțină maximum de puncte. Săptămâna trecută a fost una pierdută pentru noi. Acum, băieții trebuie să se pregătească cu seriozitate, pentru că, așa cum te antrenezi, așa joci. Sper ca egalul cu Delta Tulcea să nu cântărească în ecuația promovării”, a declarat Marius Șumudică. Ieri la prânz, patronul Giani Nedelcu le-a achitat jucătorilor Farului drepturile salariale.