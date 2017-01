Meci pe viaţă şi pe moarte între Farul şi FC Braşov

Mâine, la Constanța, de la ora 14,30, în „16“-imile Cupei României

Meci pe viață și pe moarte între Farul și FC Brașov

Întoarsă fără niciun punct de la Iași, unde marile greșeli personale ale „rechinilor“ au facilitat succesul cu 2-1 al lui Poli, Farul are un nou meci dificil, mâine, în „16”-imile Cupei României, contra unei prim-divizionare, FC Brașov. După confruntarea cu Politehnica, unde Farul a primit două goluri de pus capul în pământ, constănțenii au rămas noaptea la Iași, întorcându-se la Constanța ieri după-amiază. Dintre jucători, Șchiopu acuza unele probleme la genunchi, în urma meciului. De văzut și dacă va putea fi refăcut Gerlem, după problemele musculare care l-au ținut mult timp departe de gazon. „Sper să fie un meci frumos în Cupă și să câștige cel mai bun. FC Brașov este o echipă redutabilă, cu care trebuie să jucăm fără frică“, a declarat Gheorghe Bosînceanu, președintele Consiliului Director al FC Farul. FC Brașov, nou-promovata antrenată de Răzvan Lucescu, este revelație până acum în Liga 1, ocupând locul 6, cu 16 puncte și +1 la „adevăr“, față de Farul care e pe poziția a 14-a (10p, -5). „Nu ne-am propus să atingem o anumită fază, vrem să ajungem cât mai departe. Farul a mai disputat o finală de Cupă, eu chiar am câștigat competiția cu Petrolul. Cu șansă, cu dorința jucătorilor, poate că vom reuși să ajungem iar în ultimul act și, de ce nu, să-l și câștigăm. Cupa este o competiție a surprizelor, ne jucăm șansa“, a punctat Ion Marin, principalul Farului. În confruntarea de mâine, la brașoveni vor reveni după suspendări Ilyeș și Cătălin Munteanu, în vreme ce Roman, Măldărășanu, Sburlea și Surdu sunt incerți. Oaspeții au venit de ieri la Constanța, cazându-se la hotelul „Vega”, unde vor rămâne și după meci, până vineri, când vor pleca la Iași, pentru partida de campionat cu Poli. „Vom avea un meci dificil, dar am încredere că valoarea lotului nostru poate face diferența. Noi ne propunem să câștigăm fiecare partidă. Va fi un meci pe viață și pe moarte“, a arătat și Lucescu jr. Întâlnirea începe la ora 14,30, nefiind transmis în direct. Biletele costă 10 lei (la peluze) și 25 lei (la tribune). Arbitrii sunt Augustus Constantin (Rm. Vâlcea) - central, Ionel Popa (Pașcani) și Cătălin Savu (Galați) - asistenți, iar rezervă - George Rădulescu (București). Ca observatori vor oficia Alexandru Popescu și Ioan Mureșan, și ei din capitală. Meciul se desfășoară într-o singură manșă, iar dacă, după 90 de minute și prelungiri, scorul rămâne egal, se vor executa lovituri de departajare.