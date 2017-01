Maxim a înscris golul carierei tocmai în oraşul prietenei sale

Maxim a înscris golul carierei tocmai în orașul prietenei sale

Fundașul stânga al Farului, Florin Maxim, a înscris sâmbătă cel mai frumos gol din cariera sa de până acum. Ironie a sorții, reușita sa de vis a venit tocmai pe terenul formației din orașul prietenei sale. Farul a îngenuncheat, sâmbătă, Gloria Buzău cu un gol de poveste al lui Florin Maxim. Interesant este că prietena fundașului stânga al „rechinilor”, Mari, este chiar din Buzău, însă „Max“ nu a avut nicio reținere când a deranjat cu torpila din minutul 78 păianjenii porții lui Mincă. „Mari râdea când am plecat de la Constanța, la meci: «Vezi poate dai gol contra noastră!». Iată însă că tocmai asta s-a întâmplat. Golul i-l dedic ei. După partidă, am vorbit și cu tatăl lui Mari (ea a rămas la Constanța), care m-a felicitat”, a declarat Florin, pentru „Cuget Liber”. Maxim este mulțumit de jocul Farului de la Buzău. „Mă bucur că arătăm ca o echipă. Ăsta e cuvântul potrivit. Nimeni nu iese în relief, toți tragem din greu. Suntem un grup unit. Era important să începem bine campionatul. Am învins pe merit. Trebuia să câștigăm însă cu un scor mai mare. Am avut multe ocazii, printre care și o bară, iar Buzăul, în afară de două centrări și două «capete» din 10 m, nu știu dacă s-a mai arătat periculoasă cu ceva“, a spus fundașul farist. Florin s-a arătat puțin deranjat de remarcile de după meci ale antrenorului Gloriei, Ștefan Stoica, cum că tocmai Maxim le-a dat gol, el, care e stângaci. „La gol, am primit o pasă, am preluat pe interior, mi-a venit pe dreptul și am dat la poartă. Am înțeles că Ștefan Stoica a spus că nu m-a văzut dând până acum cu dreptul, dar ce, el e antrenorul meu, să mă cunoască? Nu mai am voie să trag cu dreptul? Atunci îmi cer public scuze!”, a fost ironic Florin. Contra Rapidului, sâmbătă seară, la Constanța, Maxim își dorește ca Farul să se dedice și să joace cu încrâncenare, astfel încât spectatorii să plece mulțumiți de la stadion. „Giuleștenii se bat la titlu și au pornit excelent în campionat. Vrem să jucăm bine și să scoatem cât mai mult din acest meci. Important este ca oamenii care vin la confruntare să fie satisfăcuți de ce văd. Dacă dai totul pe teren, fanii te apreciază, indiferent de cum se încheie partida”, a mai spus lateralul stânga al Farului. Șutează ca din tun și bate bine penalty-urile Florin are șase goluri înscrise în primul eșalon, dintre care trei la Farul, acesta de la Buzău și încă două în sezonul trecut, la Pandurii (când „rechinii“ au bătut cu 1-0) și cu U Craiova acasă, din penalty (scor 3-1), prin care Farul egala la 1. „Golul cu Gloria e cel mai frumos pe care l-am dat până acum. În Liga 1, cel mai mult am jucat fundaș. La Sportul, în anul în care am promovat, am evoluat mijlocaș stânga și am dat 11 goluri”, ne-a spus „Max”, care are un șut puternic și este și un specialist al loviturilor de la 11 m.