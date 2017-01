Mawete, Hugo Valdez „Tero“ şi Helder vor fi verificaţi şi săptămâna viitoare

Mawete, Hugo Valdez „Tero“ și Helder vor fi verificați și săptămâna viitoare

Cei trei jucători străini pe care Farul îi are în probe de trei zile, atacanții Mawete „Junior” și Helder și fundașul central Hugo Valdez „Tero”, vor fi monitorizați și săptămâna viitoare, a declarat Mircea Crainiciuc, președintele executiv al Farului, care a arătat chiar că este posibil ca unul dintre ei, Mawete sau „Tero”, să fie achiziționat. Antrenorul Marius Șumudică este de părere însă că niciunul dintre cei trei nu poate ajuta Farul în acest moment. „Testele de până acum au fost puțin precipitate. Jucătorii au venit după un drum lung (au călătorit 3.500 - 4.000 km) și au susținut trei antrenamente în două zile. Îi vom mai vedea și săptămâna viitoare, până pe joi - vineri, poate unul dintre ei ne va putea ajuta, având în vedere că lotul este subțire. Antrenorul va hotărî dacă va rămâne cineva. Eu am re-marcat ceva la fundașul central și la Mawete. «Tero» se vede că a jucat în Liga a II-a portugheză, la Beira Mar. Are clarviziune, e dispus la construcție și iese cu mingea din apărare. Și Mawete se vede că știe, are posesie. În orice caz, la atacanții pe care-i avem, în afara titularilor, văd că nu ne ajutăm cu niciunul, nici cu Soare, nici cu L. Mihai II, mai degrabă e posibil să ne ajute Mawete. În afară de cei trei, mai avem și alte contacte. Sperăm ca, pe finalul acestei săptămâni, să mai vină un jucător”, a detaliat Crainiciuc. „Este adevărat că nu-ți poți da seama de valoarea unui jucător într-o zi, două, vin după drum, sunt obosiți, dar, după părerea mea, cei trei nu ne pot ajuta la acest moment”, a spus Șumudică.