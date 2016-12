Maurizio Trombetta, noul antrenor al campioanei CFR

Ştire online publicată Marţi, 02 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Secundul lui Ioan Andone, Maurizio Trombetta, a fost numit, ieri, în funcția de antrenor principal al campioanei CFR Cluj, a anunțat patronul Arpad Paszkany. „Ne-am gândit mult în aceste zile și ne onorează dacă nume importante ne-au contactat în mod direct sau indirect, dar preferăm o conti-nuare a muncii noastre. Trombetta are avantajul de a cunoaște jucătorii, are o foarte mare dorință de a redresa echipe și a o readuce pe primul loc în campionat, pentru că principala noastră țintă este câștigarea campionatului. Trombetta are toată încrederea noastră și așteptăm multe de la el”, a spus Paszkany. Maurizio Trombetta a fost adus în urmă cu două luni la CFR Cluj și a semnat un contract pe doi ani, fiind numit secundul lui Ioan Andone. În vârstă de 45 de ani, Trombetta a mai fost antrenor secund la Udinese, Perugia, Napoli, Bologna sau Ancona. Italianul îl înlocuiește la cârma campioanei pe Ioan Andone, care a fost îndepărtat de la echipă după remiza cu Poli Iași din etapa a șasea, scor 0-0. După șase etape, CFR ocupă doar locul nouă, cu opt puncte acumulate.