Măţel şi Matei au fost cei mai buni la testul fizic Yo-Yo

Mățel și Matei au fost cei mai buni la testul fizic Yo-Yo

Fotbaliștii Farului au susținut, ieri, pe terenul secund, primul probă fizică a perioadei de pregătire, testul de rezistență Yo-Yo. Conceput de cel mai mare specialist din lume în fiziologia sportivă, la această oră, danezul Jens Bangsbo (fost fotbalist de primă ligă, cu peste 400 de meciuri, și fost secund al lui Marcelo Lippi la Juventus), testul arată capacitatea de efort aerobă și pe baza sa se poate determina consumul maxim de oxigen pe minut (VO2 maxim). Cei 15 „marinari” au fost împărțiți în trei grupe de câte cinci, obiectivul testului fiind ca fiecare jucător să alerge cât mai mult posibil, distanța dintre jaloanele care au marcat spațiul de alergare fiind de 20 de metri. Alergarea a crescut treptat în intensitate. Grupele au fost: 1. Mățel, Pătrașcu, Vl. Neagu, Tudorache, Sardescu; 2. Păcuraru, L. Leu, C. Matei, Cristocea, B. Andone; 3. M. Soare, Larie, M. Ene, Pantelie, E. Nanu. Din fiecare serie, cel mai mult au rezistat Mățel, Matei și Soare, primii doi comportându-se cel mai bine dintre cei 15. După Antalya, alte probe Testul fizic a fost instrumentat de echipa condusă de conf. dr. Gheorghe Dumitru, medic primar medicină sportivă, de la Centrul de Testări și Consiliere în Sport. „Testul ne dă relații despre rezistența de lungă durată, așa-numita (în termeni de specialitate) anduranță. Cu cât valoarea consumului de oxigen este mai mare, cu atât jucătorul are o rezistență mai bună. Mai există încă două teste Yo-Yo, pe care încă nu le-am administrat, întrucât nu e cazul la acest moment, care ne arată rezistența la sprinturi repetate, foarte importantă în fotbal, mult mai specifică acestui sport. Cu testul efectuat azi (n.n. - ieri) se începe pregătirea, ca să știi de unde pleci, să știi ce ai de făcut și să vezi ce ai realizat după un interval de timp. Pe celelalte le facem după ce băieții vin din cantonamentul din Antalya. Acum, după Poiana Brașov, ar fi prea repede și nu e concludent, pentru că nu te aștepți să se întâmple mari modificări după opt zile de munte. Astăzi (n.n. - ieri), cel mai bine s-au comportat Mățel și Matei. Ei s-au oprit pe la un nivel la care ar trebui să fie cei mai slabi în perioada competițională, lucru explicabil însă prin faza de pregătire în care ne aflăm”, a declarat conf. dr. Gheorghe Dumitru. „Testul a fost foarte greu, un exercițiu pe care l-am efectuat în premieră. Sper că am ieșit bine la valori. Nu cred că au fost concludente, ci s-au luat ca un reper”, a spus mijlocașul Florin Pătrașcu. „Cel mai important e unde vom fi, nu unde suntem“ „Suntem departe de adevăr, dar important este că acum știm de unde plecăm. Ne așteaptă o perioadă dură de pregătire și trebuie ținut cont de fiecare dată cel puțin de VO2-ul maxim și de capacitatea de efort aerobă. Este temelia pregătirii oricărui sportiv. Dar cel mai important nu este unde suntem, ci unde vom fi. Chiar vorbeam cu jucătorii, dacă acum au fost testați ei, peste o lună voi fi eu testat, întrucât, atunci când vom repeta testul, vedem dacă pregătirile în toate aceste săptămâni au fost cele corecte și ne-au dus la un nivel de Liga 1” Ștefan Stoica, antrenor FC Farul