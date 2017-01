Maseurul Gică Drăgan, demis de la naţionala României

Victorie „de răsunet“ pentru conducătorii HCM Constanța

Maseurul Gică Drăgan, demis de la naționala României

Ştire online publicată Joi, 13 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Maseurul Stelei și al naționalei României, Gheorghe Drăgan, implicat într-un scandal la meciul de campionat dintre „militari” și HCM Constanța, a fost demis, ieri, din funcția pe care o ocupă la prima reprezentativă, a declarat președintele Federației Române de Handbal, Cristian Gațu. „Domnul Drăgan nu va mai fi la națională, contractul său a fost reziliat, după toate cele întâmplate în timpul meciului Steaua - HCM. El va fi judecat și de Comi-sia de Disciplină“, a afirmat Gațu. Această decizie vine după ce conducerea HCM-ului a amenințat că nu îi va mai lăsa la lotul național pe handbaliștii echipei campioane dacă federația nu va lua măsuri după derby-ul pierdut (28-34) cu Steaua, acuzându-l pe maseurul Gheorghe Drăgan că i-a înjurat pe jucătorii constănțeni. La rândul său, Drăgan a explicat ce s-a întâmplat la meciul respectiv: „Eu cu Laurențiu Toma am avut o înțelegere, în care eu i-am spus că trebuie să câștige, chiar dacă îl șicanez de pe margine, dar nu l-am înjurat, pur și simplu îi tot spuneam că ratează“. Gheorghe Drăgan a vorbit și despre relația pe care o are el cu jucătorii HCM-ului: „Am stat 20 de ani la această echipă și mulți dintre jucători îmi sunt foarte apropiați. Tocmai ce am vorbit cu Stănescu și cu Timofte și ei mi-au spus că Ali (n.r. - Nurhan Ali, directorul executiv al HCM) e nebun când spune că i-am înjurat“.