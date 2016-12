Mark Cavendish s-a retras din Turul Franţei

Mark Cavendish s-a retras din Turul Franței

Rutierul britanic Mark Cavendish a renunțat la Turul Franței cu cinci etape înainte de final, alegând să se odihnească pentru proba olimpică. Rutierul ajuns la 31 de ani are planuri mari la Rio unde își dorește neapărat o medalie, una din puținele distincții care îi lipsesc.„După căldura și intensitatea din etapele precedente, am văzut la ce nivel de oboseală am ajuns, astfel că am decis să renunț la Turul Franței. Dacă aș fi continuat, atunci efectul era unul negativ în perspectiva Jocurilor Olimpice. Totuși, nu a fost ușor să renunț la o competiție pe care o respect atât de mult”, a declarat Cavendish.