Marius Stavrositu, foarte aproape de revenirea la HCM

Handbalistul Marius Stavrositu, legitimat în momentul de față la Steaua, lidera Ligii Naționale, este la un pas de „divorțul” de clubul bucureștean, ale cărui culori le-a apărat în ultimul sezon, și de revenirea pe litoral. Produs sută la sută al handbalului constănțean, crescut la CSS 1, Stavrositu a jucat zece ani pentru HCM, echipă unde a progresat constant și a obținut cele mai frumoase performanțe ale carierei. El a părăsit, vara trecută, „corabia marinarilor”, unul dintre motivele pentru care a luat această decizie fiind cel financiar. Însă, la noua formație, lucrurile nu au decurs așa cum și-ar fi dorit sportivul. După înfrângerea drastică (27-37) de la Baia Mare, conducătorul de joc al team-ului „militar” și al naționalei României a intrat în colimatorul șefilor Stelei, care l-au acuzat de indisciplină. „În pauza partidei cu Minaur, m-am dus la cabine și am vrut să-i mobilizez pe jucători, pentru a recupera handicapul de șapte goluri. Pe un ton foarte liniștit față de situația respectivă, i-am spus lui Marius să fie calm și să nu-l mai intereseze spectatorii, tribuna, moment în care a ieșit din vestiar. Dacă vrea să plece la Constanța, nu e nicio supărare, îi respectăm decizia, dar să știm dinainte, pentru a ne lua măsuri. Sufletul lui este legat de HCM, iar acest lucru este mai important decât cariera“, a declarat președintele Stelei, Constantin Cazacu. La Steaua, Stavrositu îl are contracandidat pe postul său, de centru, pe Viorel Mazilu și, în plus, n-a fost ferit de accidentări.