Marius Nae ratează meciul cu Steaua, însă revin Gerlem şi Farmache

Marius Nae ratează meciul cu Steaua, însă revin Gerlem și Farmache

Accidentat în partida de la Craiova, faristul Marius Nae a primit o săptămână de pauză și va rata partida de campionat cu Steaua, de vineri. Contra militarilor nu va fi apt nici Păcuraru, dar revin Răzvan Farmache și Willian Gerlem. Folosit vârf retras în ultimele partide amicale ale Farului și apoi în Bănie, Marius Nae a părăsit terenul în meciul cu oltenii în minutul 39, din cauza unei întinderi. Accidentarea îl va împiedica să joace, vineri, contra Stelei, Nae având acum repaus și efectuând tratament. Absent la Craiova tot din cauza unei accidentări, la genunchi, mijlocașul la închidere Vasilică Păcuraru a început pregătirea, dar nu va putea fi nici el refăcut pentru disputa cu Steaua. „Am început alergările și am lovit chiar și mingea, ușor, moment în care am simțit o oarecare jenă. Mai fac și astăzi (n.n. - ieri) alergări, iar de mâine (n.n. - astăzi) sper să intru mai puternic la minge”, a declarat Păcuraru, pentru „Cuget Liber”. Al treilea indisponibil al Farului pentru meciul cu Steaua este fundașul central Cristi Șchiopu, căpitanul echipei, eliminat la Craiova, pentru două cartonașe galbene. Dacă antrenorul Constantin Gache nu se va putea baza, vineri, pe Șchiopu (al cărui loc în defensivă va fi luat de Barbu), Nae și Păcuraru, în echipă revin însă doi jucători importanți, atacantul Willian Gerlem și fundașul dreapta Răzvan Farmache, care au absentat etapa trecută, după rupturile musculare suferite. Întăriri pentru Farul II După antrenamentul de luni după-amiază, „rechinii“ au avut ieri în program două ședințe de pregătire, în regim de semicantonament. Astăzi, când se intră în cantonament, unii dintre jucători vor evolua în meciul de Cupă CS Ovidiu - Farul II, iar ceilalți se vor antrena seara. Joi, va avea loc un antrenament.Accidentat în partida de la Craiova, faristul Marius Nae a primit o săptămână de pauză și va rata partida de campionat cu Steaua, de vineri. Contra militarilor nu va fi apt nici Păcuraru, dar revin Răzvan Farmache și Willian Gerlem. Folosit vârf retras în ultimele partide amicale ale Farului și apoi în Bănie, Marius Nae a părăsit terenul în meciul cu oltenii în minutul 39, din cauza unei întinderi. Accidentarea îl va împiedica să joace, vineri, contra Stelei, Nae având acum repaus și efectuând tratament. Absent la Craiova tot din cauza unei accidentări, la genunchi, mijlocașul la închidere Vasilică Păcuraru a început pregătirea, dar nu va putea fi nici el refăcut pentru disputa cu Steaua. „Am început alergările și am lovit chiar și mingea, ușor, moment în care am simțit o oarecare jenă. Mai fac și astăzi (n.n. - ieri) alergări, iar de mâine (n.n. - astăzi) sper să intru mai puternic la minge”, a declarat Păcuraru, pentru „Cuget Liber”. Al treilea indisponibil al Farului pentru meciul cu Steaua este fundașul central Cristi Șchiopu, căpitanul echipei, eliminat la Craiova, pentru două cartonașe galbene. Dacă antrenorul Constantin Gache nu se va putea baza, vineri, pe Șchiopu (al cărui loc în defensivă va fi luat de Barbu), Nae și Păcuraru, în echipă revin însă doi jucători importanți, atacantul Willian Gerlem și fundașul dreapta Răzvan Farmache, care au absentat etapa trecută, după rupturile musculare suferite. Întăriri pentru Farul II După antrenamentul de luni după-amiază, „rechinii“ au avut ieri în program două ședințe de pregătire, în regim de semicantonament. Astăzi, când se intră în cantonament, unii dintre jucători vor evolua în meciul de Cupă CS Ovidiu - Farul II, iar ceilalți se vor antrena seara. Joi, va avea loc un antrenament.