Marius Nae are hernie de disc lombară

Absent în meciurile cu Steaua și Gloria Buzău, atacantul farist Marius Nae rămâne indisponibil în continuare, trebuind să ia o pauză mai lungă, după ce a fost diagnosticat cu hernie de disc lombară. Nae are repaus total trei săptămâni, încercându-se găsirea unei soluții pentru evitarea operației. Dintre cei absenți în meciul de la Buzău, revine în schimb fundașul Cristian Șchiopu, care a început alergările, alături de atacantul Willian Gerlem. Brazilianul va sta însă și în partida de duminică, cu Ceahlăul, pentru o refacere completă. Mijlocașul stânga Marcel Otvoș, accidentat la antrenamentul de vineri (entorsă de genunchi), are șanse de doar 30% pentru a evolua contra nemțenilor.