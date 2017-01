Marius Croitoru s-a răzgândit, nu mai vine la Farul

Sosit joi seară la Constanța, mijlocașul de 28 de ani al Stelei a agreat, în primă fază, condițiile contractuale propuse de Farul, însă ieri dimineață s-a sucit, spunând că pleacă la o echipă din Ucraina. „Marius Croitoru a venit aseară (n.n. - joi seară) la club, am discutat condițiile, mi-a spus că este de acord cu contractul propus de noi, am redactat documentul și i l-am dat să-l studieze cu soția, însă, în această dimineață (n.n. - vineri), mi-a spus că nu mai vine la Farul, pentru că pleacă în Ucraina”, a declarat antrenorul principal al Farului, Ion Marin. Întrebat dacă mijlocașul Stelei a mai lăsat vreo portiță deschisă pentru venirea la Farul, „Săpăligă“ a spus: „Eu am început pregătirile, dacă se tergiversează nu e vina mea. El trebuie să se pregătească și să lucreze cu echipa și nu stau după el. A fost o opțiune pentru Croitoru, noi am insistat, l-am apreciat, i-am făcut oferta care l-a convins să vină aici și astăzi (n.n. - vineri) s-a răzgândit”. Nerealizarea transferului lui Croitoru nu îi va bloca lui Todoran drumul către Urziceni, pentru că Farul nu a încheiat campania de achiziții, urmărește piste în continuare, atât din țară, cât și din străinătate. Vineri, au fost trimise scrisori de intenție către mai multe cluburi, iar alți jucători (maximum doi) vor veni direct în Austria. Roberto Iancu și Lucian Pârvu sunt cu acte ai Farului, iar vineri Tibor Moldovan urma să semneze un nou contract, pe trei ani. De asemenea, este posibil ca, până în plecarea în Austria, Farul să mai transfere un fotbalist din țară. Dinu Todoran nu a participat vineri la antrenament, dar Ion Marin a negat că sunt neînțelegeri, spunând că jucătorul a avut de rezolvat unele probleme. „Ieri (n.n. - joi), am avut o discuție la care a participat și domnul Bosînceanu, a venit și Dinu și i s-a spus foarte clar să-și vadă de pregătire. În momentul în care cluburile vor finaliza negocierile, i se va comunica dacă pleacă sau nu. Jucătorul mai are contract cu Farul încă doi ani“, a arătat antrenorul Farului. Todoran nu este singurul „rechin“ dorit de alte echipe, și portarii Vlas și Stanca au oferte. Încă se discută, dar sigur este că, pentru noul sezon, i se va da drumul unuia. „Sunt valoroși, trebuie să le dăm posibilitatea să apere în altă parte, unde sigur vor fi titulari”, a arătat Ion Marin. La începutul săptămânii viitoare, se vor prezenta la echipă și învoiții (pentru luna de miere) Nae și Otvoș, după cum vor fi chemați la antrenamente și internaționalii de juniori Matei și Alibec. Totodată, este așteptat pentru probe vârful Furnieru, care a jucat la Prefab Modelu, dar a fost al lui FC Brașov, iar acum aparține Stelei.